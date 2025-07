Le Hezbollah a fermement condamné « l’agression sioniste brutale contre la Syrie », la considérant comme « une atteinte flagrante à la souveraineté nationale et aux civils syriens, une violation flagrante du droit et des normes internationales, et une continuation de la série d’attaques menées par l’entité d’occupation israélienne au Liban, en Palestine et au Yémen, qui ont également visé l’Iran ».

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Hezbollah a souligné que « cette agression lâche n’est qu’un nouvel épisode de la série de complots sionistes visant à violer des pays et à semer la discorde et la division au sein d’une même nation, dans le but de se présenter comme le garant de la sécurité des peuples, alors qu’il constitue lui-même la plus grande menace pour la sécurité et la stabilité de la région ».

Le communiqué a ajouté que « l’expérience passée a prouvé que cet ennemi ne respecte ni les conventions ni les accords, et ne comprend que le langage de la force. Il considère les peuples et les pays comme de simples instruments au service de son projet de colonisation et cherche à les maintenir faibles et soumis ».

Le Hezbollah a réaffirmé que « le dialogue et la compréhension entre les peuples d’une même nation constituent le meilleur moyen de résoudre les crises internes », exprimant sa confiance que « le fier peuple syrien, toutes confessions et composantes confondues, s’unira pour affronter cet ennemi barbare, confirmant ainsi son opposition à l’occupation et son rejet de toute forme d’agression ».

Le communiqué conclut par un appel aux peuples arabes et islamiques à « rester vigilants face aux manigances de cette entité voyou, qui n’hésitera pas à tenter d’engloutir tout le monde dès que l’occasion se présentera », soulignant « qu’une position claire et ferme de résistance et d’affrontement est la seule garantie de préserver l’unité, la dignité, la souveraineté et l’indépendance de la nation ».

Source: Al-Manar