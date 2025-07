Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que le recours désespérée d’Israël à l’aide américaine lors de l’agression de 12 jours contre l’Iran témoigne de son incapacité à affronter seul la République islamique.

S’exprimant le mercredi 16 juillet au cours d’une réunion de haut niveau avec des responsables du système judiciaire iranien à Téhéran, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que la confrontation a révélé non seulement la puissance militaire et stratégique de l’Iran, mais aussi la résilience, la conscience et l’unité nationale du peuple iranien.

« Le peuple iranien a accompli un acte remarquable. Ce n’était pas une action militaire, mais une démonstration de volonté, de détermination et de confiance en soi. Qu’un peuple, une nation, une armée se sente prêt à affronter une puissance comme les États-Unis et son chien enragé dans la région — le régime sioniste —, c’est en soi une valeur extrêmement importante. »

En outre, le Leader de la Révolution islamique a fait part de la transformation de l’Iran, d’un État client soumis sous le régime Pahlavi à une nation affirmée et indépendante.

« Cet esprit et cette volonté nationale sont précisément ce qui rendent l’Iran fier et qui lui permet de réaliser ses grandes aspirations », a-t-il ajouté.

L’Ayatollah Khamenei a souligné que l’Iran n’entrera jamais dans aucune arène — diplomatique ou militaire — en position de faiblesse, s’adressant aux dirigeants occidentaux qui croient à tort que la récente agression leur offre une marge de manœuvre diplomatique.

Le Leader a clairement affirmé : « Ce que je dis doit être compris par tous : nos amis, nos ennemis, et bien sûr le peuple iranien qui le sait déjà — l’Iran n’apparaîtra jamais comme la partie faible sur aucun terrain. Nous disposons de tous les outils nécessaires : logique, force et capacité. Que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire, chaque fois que nous entrerons en scène, ce sera avec force et préparation, si Dieu le veut. »

Ailleurs dans ses remarques, il a fait référence à la demande désespérée d’Israël aux États‑Unis pour un cessez-le-feu après 12 jours d’agression, le considérant comme une preuve claire de la réponse forte et décisive de la République islamique d’Iran au régime sioniste.

« Si le régime sioniste n’avait pas été affaibli ; s’il avait été capable de se défendre ; il ne se serait pas tourné vers l’Amérique. Il a compris qu’il ne pouvait pas faire face à la République islamique », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Plus loin dans ses propos, le Leader a fait allusion à l’opération de représailles de l’Iran aux frappes aériennes américaines, la qualifiant de « particulièrement sensible ».

« La cible touchée par l’Iran était un centre américain extrêmement sensible dans la région, et une fois la censure médiatique levée, il deviendra clair à quel point cette frappe a été significative. Et sachez qu’il est tout à fait possible d’infliger un coup encore plus dur aux États-Unis et à d’autres si nécessaire », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

En outre, le Leader a détaillé la stratégie de l’ennemi lors de cette agression : affaiblir l’Iran par des assassinats ciblés, lancer des opérations psychologiques, puis mobiliser des saboteurs internes pour déclencher troubles et désordres. Un plan voué à l’échec grâce à la conscience publique et à la solidarité nationale du peuple iranien, s’est félicité le Leader.

« Les calculs et plans des agresseurs étaient tels [qu’ils s’imaginaient] qu’en ciblant plusieurs personnes et centres sensibles en Iran, le gouvernement s’affaiblirait, et que, en mobilisant leurs cellules dormantes — mercenaires, hypocrites [les éléments de l’Organisation terroriste Mojahedin-e Khalq (OMK)], monarchistes, voyous et criminels — ils pourraient inciter le peuple et le faire descendre dans la rue pour renverser la République islamique », a-t-il déclaré.

« En fait, c’est exactement le contraire du plan de l’ennemi qui s’est produit, révélant que de nombreuses hypothèses formulées par certains individus dans les sphères politiques et connexes étaient également erronées », a-t-il poursuivi.

Affirmant que Dieu a déjoué leur complot et a mobilisé le peuple pour soutenir le gouvernement, le Leader a indiqué que contrairement aux attentes de l’ennemi, le peuple s’est soulevé pour défendre et soutenir l’establishment islamique, au prix de sa vie et de ses ressources.

Par ailleurs, l’Ayatollah Khamenei a exhorté le pouvoir judiciaire iranien à poursuivre les récents crimes commis contre le pays tant devant les tribunaux nationaux qu’internationaux.

« Le pouvoir judiciaire doit suivre ces affaires avec le plus grand sérieux, aussi bien devant les tribunaux nationaux qu’internationaux. C’est une mission essentielle. Dans le passé, il y a eu un certain laxisme à ce sujet; cette fois, il ne faut pas faillir. »

Source: Press TV