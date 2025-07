Le site économique israélien The Marker a annoncé que le port israélien d’Eilat cesserait complètement ses activités à partir de dimanche prochain, après que la municipalité a saisi ses comptes bancaires en raison de dettes accumulées s’élevant à des millions de shekels.

Cette décision intervient dans un contexte de paralysie quasi totale depuis novembre 2023, date à laquelle les Yéménites ont imposé un blocus naval aux navires à destination d’Israël. Cette mesure a entraîné une baisse des revenus et l’effondrement de l’activité commerciale du port, en plus d’un ciblage constant du port.

Les autorités locales d’Eilat ont déclaré que les dettes du port dépassaient sa capacité de remboursement, ce qui les a incitées à intenter une action en justice pour saisir les comptes.

Plus tôt, le site israélien The Marker avait révélé que les revenus du port d’Eilat s’étaient effondrés de 80% en 2024, après que les navires ont cessé d’y accoster suite au blocus imposé par le Yémen à la navigation maritime en mer Rouge en soutien à la bande de Gaza.

Le port d’Eilat est l’un des plus importants d’Israël et son seul port maritime sur la mer Rouge.

Ce mercredi, l’armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, après que des sirènes ont retenti dans des régions d’Israël.

« A la suite des sirènes, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Dans un communiqué lu par leur porte-parole Yahia Saree, les forces armées de Sanaa ont assuré avoir « ciblé l’aéroport Ben Gourion avec un missile balistique Zulfiqar ».

« Nous avons attaqué une cible militaire israélienne dans la région du Néguev avec des drones, ainsi que l’aéroport de Lod et le port d’Umm al-Rashrash », a-t-il déclaré.

Et de rappeler que ces opérations sont réalisées « en soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants », et constituent « une réponse au crime génocidaire perpétré par l’ennemi contre nos frères de la bande de Gaza ».

Mardi, le général de brigade Yahya Saree, avait fait état d’« une double opération militaire, au moyen de trois drones, ciblant une cible militaire israélienne dans le Néguev et le port d’Umm al-Rashrash en Palestine occupée. »

Source: Divers