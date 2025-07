L’aviation israélienne a renouvelé son agression contre la Syrie mercredi soir, ciblant des sites dans les villes de la province de Damas, à Deraa et à Soueïda, quelques heures après avoir bombardé la capitale, Damas.

Les frappes aériennes israéliennes ont visé l’aéroport militaire de Mezzeh et les montagnes de Moadamiyat al-Sham.

Des raids ont également visé la zone du 100e régiment près de Qatana, dans le sud-ouest de la campagne de Damas.

L’aviation israélienne a également visé des points militaires appartenant à la Sûreté générale à Soueïda.

Cette nouvelle agression fait suite à une série de raids menés dans la journée par l’aviation israélienne ces dernières heures, ciblant des sites dans la capitale Damas dont le quartier général de l’armée syrienne et les périphéries des palais présidentiels ainsi que plusieurs positions militaires et des forces de sécurité dans la province de Damas, à Deraa et Soueïda, dans le sud du pays.

Dans la province de Soueïda, les forces armées affiliées au ministère de la Défense se sont retirées dans la soirée de la ville éponyme, après le déploiement des éléments des forces de sécurité conformément à l’accord conclu avec le Conseil de la communauté druze dans l’après-midi.

Des sites syriens ont en outre rapporté qu’une importante manifestation a eu lieu dans la ville de Hama au centre du pays, au cours de laquelle les manifestants ont appelé au jihad et réclamé de se rendre à Soueïda.

Source: Médias