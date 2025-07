Dans une interview accordée à Kommersant, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou a évoqué des informations parues dans la presse occidentale concernant des discussions au sein de l’Union européenne concernant la possibilité de convertir près de 200 milliards d’euros d’actifs russes gelés, détenus auprès de la chambre de compensation belge Euroclear, afin de lever davantage de fonds pour Kiev.

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a déclaré : « Les Européens espèrent que la mise en œuvre de cette initiative leur permettra de concrétiser leur projet de transformer l’Union, au-delà d’un bloc économique et politique, en une puissance militaire indépendante. La tendance à la militarisation de l’espace européen est claire ».

Il a souligné que « l’Occident est non seulement déterminé à produire conjointement des armes, mais qu’il a également conclu des accords sur l’approvisionnement, le stockage, le transport et la gestion conjoints des stocks de matières premières essentielles au secteur de la défense. Plus de dix pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et la Pologne, ont pris une telle décision ».

Choïgou a ajouté : « Mais les États baltes, pionniers du sentiment antirusse, sont allés encore plus loin. Oubliant leurs propres problèmes sociaux, économiques et démographiques, ils se sont soudainement préoccupés de créer des pôles d’innovation de l’OTAN, en coopération avec les Pays-Bas et la Suède. Selon leur plan, ces pôles constitueront une base importante pour la mise en œuvre du plan de déploiement rapide des nouvelles technologies. Faire appel à Big Brother semble plus important que de maintenir une population en déclin rapide. Les chiffres sont bien connus ».

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a expliqué : « Si l’on considère la situation actuelle dans son ensemble, malgré les graves difficultés économiques, les pays de l’OTAN, en particulier l’Union européenne, n’ont pas l’intention de réduire leur niveau d’agression. Dans le même temps, conscients de la complexité de la mise en œuvre des obligations qu’ils ont contractées, ils chercheront à atténuer les dommages causés à leurs positions politiques et à obtenir les résultats souhaités par diverses ruses ».

Il a souligné que « l’Union européenne serait tenue responsable du moindre centime volé à la Russie », notant « l’Union européenne croit naïvement qu’elle s’en tirera impunément en volant de l’argent et qu’il lui restera à jamais. Mais il viendra un temps où elle devra rendre des comptes pour chaque centime volé. En général, voler et exploiter l’argent d’autrui est une pratique courante en Occident. C’est ce qui s’est passé avec les fonds libyens, syriens et afghans, par exemple ».

Choïgou a également indiqué que « les pays de l’OTAN augmenteront leurs dépenses militaires au détriment des programmes sociaux, de l’augmentation des impôts et de l’accroissement de la dette ».

Source: Avec RT