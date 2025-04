Dans le cadre du soutien illimité des USA à « Israël », des chasseurs américains ont lancé une agression contre le Yémen vendredi soir, ciblant la capitale, Sanaa, Maarib et Hodeidah.

Dans le détail, les chasseurs américains ont lancé trois raids sur le district de Bani Hushaysh, au nord-est de Sanaa, et ont ciblé la vallée d’Al-Ajbar dans le district de Sanhan, au sud de la capitale.

Onze frappes aériennes américaines ont ciblé le gouvernorat de Marib, au nord-est de Sanaa (centre du Yémen), dont dix ont visé le district d’Al-Abdiyah et une a visé le district de Majzar, détruisant complètement une maison.

« À Hodeidah, dans l’ouest du pays, deux frappes aériennes américaines ont visé un réseau de communication dans la région de Buraa », selon le correspondant d’Al-Manar.

Parallèlement à l’agression répétée des États-Unis contre le Yémen, le chef de la délégation nationale yéménite de négociation, Mohammed Abdel Salam, a affirmé que « l’agression américaine contre le Yémen n’a abouti qu’à la poursuite de crimes contre l’humanité contre des civils et des installations civiles, la qualifiant d’échec ».

Abdel Salam a ajouté dans un message sur la plateforme X que « cette agression constitue un crime flagrant contre le peuple yéménite », notant que « les crimes américains ne feront que renforcer la détermination et l’adhésion des Yéménites à leurs choix justes et légitimes ».

Abdel Salam a ajouté que « près d’un mois après l’agression américaine contre le Yémen, le peuple yéménite descend dans la rue en nombre sans précédent à Sanaa et dans d’autres gouvernorats », rejetant l’agression américaine et soutenant la bande de Gaza.

Il a également souligné que « l’affirmation américaine selon laquelle l’agression vise à protéger la navigation maritime dans la mer Rouge et à Bab al-Mandeb est « une affirmation fausse, trompeuse et totalement infondée ».

Il a souligné que « le but de l’agression américaine est de protéger « Israël » et de l’encourager à poursuivre sa guerre d’extermination contre les Palestiniens de Gaza », expliquant que « cette agression ramène l’humanité aux âges de la barbarie et de la loi de la jungle ».

Abdel Salam a ajouté que « la position américaine est claire pour le peuple yéménite et tous les peuples libres du monde, comme une position soutenant l’entité criminelle israélienne, et qu’elle n’a rien à voir avec la navigation internationale ». Il a souligné que « ce qui menace réellement la navigation internationale est la violation par les États-Unis de la souveraineté des États et leur militarisation des voies navigables internationales afin que l’entité israélienne puisse jouir de la sécurité au détriment de la sécurité et de la stabilité des peuples de la région ».

Aujourd’hui, des millions de manifestants ont eu lieu sur la place Al-Sabeen de Sanaa et sur des centaines de places dans plusieurs gouvernorats, en soutien à la bande de Gaza et aux opérations des forces armées yéménites en soutien au peuple palestinien. Cela survient quelques heures après qu’une agression américaine a ciblé des zones résidentielles de la capitale, Sanaa, avec plus de 14 frappes aériennes.

Source: Médias