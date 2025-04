Des centaines de milliers de Yéménites ont participé aux marches de soutien à Gaza et au peuple palestinien organisées tous les vendredis dans 14 gouvernorats.

Le slogan fixé pour cette semaine a été : « Jihad, persévérance et héroïsme. Nous n’abandonnerons pas Gaza », selon la chaine de télévision d’Ansarullah, al-Masirah.

Dans le communiqué publié par le comité d’organisation de ces manifestations hebdomadaires qui ont eu lieu dans 450 places, selon les médias locaux, il est dit : « Nous ne laisserons pas tomber Gaza. Nous n’abandonnerons pas son peuple seul. Nous leur disons une fois de plus : Vous n’êtes pas seuls ».

Le texte insiste que « l’agression américaine ne dissuadera pas le Yémen de soutenir Gaza, mais renforcera plutôt sa détermination ».

« Votre agression a échoué à Gaza comme au Yémen. La résistance à Gaza n’a pas été éliminée et nos opérations au Yémen ne cesseront pas. », ajoute le communiqué en s’adressant aux Etats-Unis.

Le texte en appelle aussi à une mobilisation générale et à la nécessité de s’engager dans la formation et la réhabilitation. Il invite les yéménites à « dépenser pour la cause de Dieu », et à observer le boycott économique.

Il demande « aux appareils de sécurité et juridique d’agir avec fermeté contre quiconque œuvre pour le compte de l’ennemi sioniste ou américain contre Gaza et le Yémen »

Manifestation à Saada

Manifestation à Sanaa

Dans l’après-midi, le porte-parole des forces armées de Sanaa le général Yahia Saree a fait état « d’une nouvelle opération contre le porte-avions américain Truman et d’autres pièces navales en mer Rouge à l’aide de missiles ailés et de drones ». Assurant que « l’ennemi a échoué dans ses tentatives d’affecter les capacités militaires yéménites. »

« L’ennemi réalisera tôt ou tard que le peuple moudjahid du Yémen ne se plie et ne se soumet qu’à Dieu », a conclu Saree.

Jeudi soir, dans un discours télévisé, le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Abdel Malek Badreddine Al-Houthi, a déclaré que les forces armées yéménites continueront à défendre le peuple palestinien à Gaza, au mépris des menaces et des attaques des États-Unis contre le Yémen.

