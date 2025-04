« Depuis 2020, la Russie a mis en service quatre sous-marins nucléaires stratégiques lanceurs d’engins du projet Borey-A et quatre sous-marins nucléaires polyvalents du projet Yasen-M », a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Poutine a souligné lors d’une réunion sur le développement de la Marine vendredi: « La Russie a construit 49 navires de guerre au cours des cinq dernières années ».

« De Kaliningrad à Vladivostok, les chantiers navals russes construisent en série des navires de surface et de nouveaux sous-marins lanceurs d’engins, notamment ceux des derniers projets Borey-A et Yasen-M, et des fonds considérables ont été alloués à cet effet. Au cours des cinq dernières années, 49 navires de différentes classes ont été construits », a ajouté Poutine.

Source: Tass Russia News