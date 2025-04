Le site israélien Ynet a révélé que l’armée israélienne devrait bientôt recevoir plus de 3 000 munitions aériennes, en plus de plus de 10 000 autres munitions aériennes, de la part des États-Unis.

Selon le site Internet, « l’administration américaine a récemment approuvé l’envoi de cette cargaison, dans le but de poursuivre son opération dans la bande de Gaza et l’éventuelle frappe contre l’Iran.

Cette livraison complète un précédent contrat portant sur des munitions lourdes achetées par Israël aux États-Unis l’année dernière. Son transfert avait été gelée par l’administration Biden mais dégelée par le président Donald Trump ces dernières semaines.

En février dernier, les États-Unis ont fait référence aux munitions, annonçant qu’ils avaient approuvé la vente à Israël de munitions guidées, de bombes et d’équipements associés pour une valeur totale de 7,41 milliards de dollars. L’Agence de coopération en matière de sécurité du Pentagone a annoncé qu’elle avait soumis l’approbation requise au Congrès pour l’accord.

Israël devrait recevoir des missiles Hellfire d’une valeur de 660 millions de dollars, ainsi que 2.166 bombes AGM-114 Hellfire également d’une valeur de 660 millions de dollars. Il achètera 2.166 bombes GBU-39, environ 13.000 kits de guidage JDAM pour des bombes de différents poids, et 17.475 fusées FMU-152A/B d’une valeur de 6,75 milliards de dollars dans le cadre d’un accord séparé.

Les livraisons de missiles Hellfire devraient commencer en 2028, tandis que les autres munitions commenceront à arriver cette année, selon Ynet.

