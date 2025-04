Le bureau de la plus haute autorité religieuse irakienne chiite, l’ Ayatollah Ali al-Sistani, a exprimé lundi ses condoléances pour le décès du pape François, soulignant que « le monde a perdu une figure religieuse influente ».

Dans une lettre de condoléances adressée au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, le bureau de l’ayatollah Sistani a affirmé : « Nous avons reçu avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de Sa Sainteté le pape François, pape du Vatican, qui jouissait d’une haute position spirituelle parmi de nombreux peuples du monde et d’un grand respect de tous, pour son rôle distingué au service des causes de la paix et de la tolérance, et pour avoir exprimé sa solidarité avec les opprimés et les persécutés dans diverses parties du monde ».

La lettre a rappelé la rencontre historique que « Sa Sainteté a eue avec la plus haute autorité religieuse à Najaf, notant que c’était « une occasion mémorable pour les deux parties d’affirmer le rôle fondamental de la foi en Dieu Tout-Puissant et en Ses messages, et l’engagement envers des valeurs morales sublimes, pour surmonter les défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée à cette époque ».

La lettre a appelé à « des efforts combinés pour promouvoir une culture de coexistence pacifique, rejeter la violence et la haine et établir des valeurs d’harmonie entre les peuples fondées sur la protection des droits et le respect mutuel entre les adeptes de différentes religions et tendances idéologiques ».

De même, le bureau de l’Ayatollah Sistani a déclaré que « l’autorité religieuse suprême, tout en offrant ses condoléances et sa sympathie aux fidèles de l’Église catholique du monde entier pour cette perte douloureuse, leur souhaite patience et réconfort ».

L’autorité religieuse prie également Dieu Tout-Puissant « de lui accorder, ainsi qu’à toute l’humanité, ce qui est digne de sa vaste miséricorde de bonté, de bénédictions et de paix ».

Source: Médias