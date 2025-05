Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « la ténacité des moudjahidines à Gaza est grande et leurs opérations ont surpris l’ennemi et ont sapé sa stratégie ». Il a salué « le rôle de la résistance libanaise dans la dissuasion de l’entité sioniste » et a souligné que « l’agression américaine contre le Yémen fait partie de la bataille contre la Oumma ».

Dans un discours marquant commémoration annuelle d’alSarkha, sayyed Al-Houthi a souligné que « l’agression américaine contre le Yémen est une agression qui consiste à soutenir l’ennemi israélien et fait partie de la bataille en cours entre nous et lui ».

Il a considéré « l’agression menée par les États-Unis et l’ennemi israélien comme faisant partie d’une campagne globale visant à mettre en œuvre le plan sioniste contre la Oumma islamique ».

Sayyed Al-Houthi : La résistance libanaise est un moyen de dissuasion décisif, et la position de la Oumma est honteux.

Sayyed Al-Houthi a également souligné que « la résistance au Liban demeure un véritable moyen de dissuasion face à l’ennemi israélien, sans sa présence, l’entité sioniste aurait occupé le Liban ». Il a affirmé « le soutien du Yémen à la résistance libanaise face à toute agression israélienne à grande échelle contre le Liban ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’horrible agression criminelle contre les prisonniers à Gaza équivaut à un génocide », critiquant « la position honteuse du pays, où 57 pays sont incapables d’apporter une miche de pain ou une brique de lait dans la bande de Gaza ».

Dans un contexte connexe, sayyed Al-Houthi a averti que « les Américains voulent voler le canal de Suez, qui appartient à l’Égypte, et il a estimé que cette mesure pourrait être suivie par d’autres mesures prises par l’entité sioniste ».

Il a souligné que « l’agression menée par les États-Unis et l’entité sioniste fait partie d’une campagne globale visant à mettre en œuvre le plan sioniste contre la Oumma islamique », et que « l’attaque des ennemis contre notre Oumma islamique cible son rôle, sa richesse et son poids géopolitique ».

Il a noté « la nécessité de prendre position pour faire face à ce projet, car l’alternative est d’enraciner la défaite psychologique ».

Il a conclu que « dresser la Oumma contre elle-même sert les Américains et les Israéliens, ouvre l’occasion de réduire considérablement leurs échecs », notant que « l’ennemi mobilise des segments de cette Oumma pour lutter avec lui en mettant en œuvre des plans destructeurs et en la déchirant de l’intérieur sous des prétextes régionaux, sectaires et autres ».

