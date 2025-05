Un nouveau massacre israélien a été perpétré ce dimanche dans le cadre de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza qui se poursuit depuis 576 jours. Alors qu’Israël poursuit depuis le 2 mars le blocus qui interdit l’entrée dans l’enclave de l’aide humanitaire qui menace de famine la population.

A Khan Younes au sud, des raids aériens nocturnes sur les tentes de déplacés à al-Mawaci ont tué 10 personnes dont 7 femmes et un enfant. Elles appartiennent dans leur majorité à la famille Siyam.

Il est mort sur sa chaise

Ce dimanche, la Défense civile à Gaza a annoncé la mort de 22 personnes depuis l’aube, dont au moins trois enfants, dans plusieurs frappes israéliennes.

Un enfant pleure la perte des membres de sa famille

Le ministère de la Santé a recensé 40 martyrs et 125 blessés ces dernières 24 heures. Ce qui les porte à 52.535 depuis le 7 octobre 2023.

Le directeur du ministère de la Santé à Gaza D. Mounir al-Barach a lancé un énième cri d’alarme concernant la situation humanitaire dans l’enclave, dont les habitants sont, en plus de bombardements, exposés à la mort de faim ou des maladies.

« 57 enfants ont succombé pour malnutrition et manque de soins médicaux », a-t-il rappelé. Evoquant le cas du nourrisson Jinan al-Sakafi, âgée de 2 mois qui est décédée des suites d’une diarrhée et de la pénurie de lait.

« Il y a des malformations affreuses dont le cas d’une fillette qui est née sans cerveau à l’hôpital al-Awdah au nord de Gaza », a déploré D, al-Barach. Il a ajouté que Gaza connaît une terrible tragédie humanitaire, combinant faim, pauvreté et maladie, en raison du génocide et du siège israélien étouffant imposé par la fermeture des points de passage et le refus de l’aide.

91% de la population de la bande de Gaza souffre d’une « crise alimentaire », 65 % de la population de Gaza n’a pas accès à l’eau potable et qu’environ 92 % des enfants et des mères allaitantes souffrent de malnutrition sévère, ce qui constitue une menace directe pour leur vie et leur développement.

Al-Barach a souligné que Gaza est témoin d’un effondrement collectif dans tous les secteurs, en raison de l’utilisation par Israël de la famine comme arme de guerre, en violation flagrante du droit international humanitaire.

Le bureau médiatique du gouvernement a pour sa part, révélé que durant 64 jours, plus de 70 mille enfants ont été hospitalisés pour malnutrition, ce qui constitue « un génocide via l’arme de la faim ».

Dans son rapport, il indique que sur les plus d’un million d’enfants, 3.500 enfants de moins de 5 ans sont exposés à la mort de faim.

« 290 mille enfants sont au bord de la mort », a-t-il averti.

