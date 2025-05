Les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé dimanche que leurs combattants « ont réussi, lors d’une embuscade complexe, samedi, à attirer une force d’ingénierie sioniste dans un tunnel précédemment piégé ».

« L’opération a commencé par un affrontement avec les membres de la force d’occupation, nos combattants ont éliminé des soldats israéliens à bout portant. Dès qu’un certain nombre de soldats ont avancé vers l’entrée du tunnel, celui-ci a explosé, les tuant et les blessant », selon les Brigades Qassam.

Et d’ajouter: « Nos combattants ont progressé et ont ciblé deux chars sionistes avec des obus al-Yassin 105. Nos combattants ont surveillé la récupération des morts et l’évacuation des blessés du site situé dans le quartier de la mosquée al-Zahraa, dans le quartier d’al-Janina, à l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. »

Dans un autre communiqué, al-Qassam a déclaré que ses combattants ont « fait exploser samedi une maison piégée ciblant une force d’infanterie sioniste, les tuant et les blessant dans le quartier de la mosquée al-Zahraa dans le quartier d’al-Janina ».

Dimanche, l’armée d’occupation israélienne avait déclaré que deux de ses soldats ont été tués et deux autres blessés dans l’explosion d’un tunnel piégé dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Elle a précisé que le capitaine Noam Ravid, 23 ans, et le sergent-chef Yaly Seror, 20 ans, de l’unité de génie de combat de Yahalom, scrutaient l’entrée d’un tunnel à l’intérieur d’un bâtiment lorsqu’ils ont été touchés par une explosion samedi.

Deux autres soldats israéliens de la même unité ont été blessés dans l’explosion, dont l’un grièvement, selon l’armée d’occupation.

‘Israël’ a lancé une guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023, après que le groupe de résistance Hamas a mené une opération historique contre l’entité usurpatrice en représailles à ses atrocités intensifiées contre le peuple palestinien.

Depuis, au moins 52 495 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants sont tombés en martyrs et 118 366 autres blessés.

Plus de 15 mois après le début de la guerre, le régime sioniste a accepté les conditions de négociation de longue date du Hamas dans le cadre d’un cessez-le-feu à Gaza, qui a débuté le 19 janvier.

Deux mois plus tard, cependant, ‘Israël’ a rompu unilatéralement la trêve et a repris ses bombardements incessants sur Gaza.

Côté israélien, plus de 850 soldats ont été tués, dont 414 lors de l’offensive terrestre contre le territoire palestinien assiégé.