Le Président turc a confirmé dimanche à son homologue russe Vladimir Poutine que son pays est prêt à accueillir des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul, lors d’un entretien téléphonique.

M. Erdogan a déclaré à M. Poutine que « les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine se poursuivront à Istanbul là où ils s’étaient arrêtés (en 2022, ndlr) et que la Turquie est prête à accueillir des négociations qui conduiraient à une solution permanente » au conflit, selon un communiqué de la présidence turque.

Selon le dirigeant turc, une « fenêtre d’opportunité » s’est ouverte pour résoudre le conflit en Ukraine.

Plus tôt dans la journée, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron.

« Au cours de cet appel, le Président Erdogan a souligné qu’un tournant historique a été atteint dans les efforts en vue de mettre fin au conflit entre l’Ukraine et la Russie, que cette opportunité devait être saisie et que la Turquie est prête à apporter tout les soutiens possible, y compris en accueillant les négociations, afin de parvenir à un cessez-le-feu et à une paix durable », précise la présidence turque dans un communiqué.

Vladimir Poutine a proposé des négociations « directes » et « sans condition préalable » entre la Russie et l’Ukraine dès jeudi à Istanbul. Volodymyr Zelensky a déclaré pour sa part qu’il attendait de la Russie qu’elle s’engage à respecter un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi.

