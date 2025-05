Les résultats de l’Indexe de perception de la démocratie 2025 ont montré une baisse significative de la popularité mondiale des États-Unis, en particulier après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Alors qu’Israël se trouve dans sa pire situation.

Le rapport constate « une augmentation des perceptions négatives envers Washington dans plus de 100 pays étudiés », selon le journal américain Politico.

La majorité des plus de 110.000 personnes interrogées ont exprimé des opinions négatives à l’égard des États-Unis, ce qui représente une forte baisse par rapport à l’année dernière.

Ce déclin a été particulièrement notable dans l’Union européenne. Trump avait déclaré qu’elle a été créée « pour arnaquer les États-Unis ».

La Chine, plus populaire

En revanche, le rapport indique que la Chine a dépassé les États-Unis pour la première fois en termes de popularité mondiale. Elle reçoit des impressions positives dans la plupart des régions, à l’exception de l’Europe.

La Russie, dont la réputation a été ternie par l’opération militaire en Ukraine qui a débuté en 2022, a commencé à regagner une certaine confiance, surpassant légèrement les États-Unis dans certains domaines, malgré des perceptions négatives persistantes à son égard.

Trump, le dirigeant le moins populaire.

Le sondage a montré que l’image du président américain Donald Trump souffre d’un grave déclin, se classant dernier parmi un groupe de dirigeants politiques et culturels, tels que le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, et même des personnalités publiques telles qu’Elon Musk, Bill Gates et Taylor Swift, selon Politico. Seuls 27% ont une perception positive contre 58% pour qui elle est négative.

Israël, la pire réputation

L’indice a également montré qu’Israël se classait au dernier rang mondial en termes de réputation, en particulier au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Sa popularité a également décliné même dans les pays européens traditionnellement considérés comme favorables, comme l’Allemagne, dans un contexte de critiques croissantes à l’encontre de la conduite de son gouvernement envers la bande de Gaza et la Cisjordanie, selon le journal américain.

Source: Médias