L’armée d’occupation israélienne a commis un horrible massacre après avoir lancé une série de frappes aériennes ciblant l’hôpital européen de Gaza et ses environs au sud-est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Dea sources locales ont rapporté que « les raids israéliens ont ciblé l’entrée du service des urgences de l’hôpital, ainsi que la cour du département d’entretien et d’anthropologie avec plusieurs missiles. Les bombardements ont également touché des zones proches de deux abris, Ihsan al-Agha et Jénine, provoquant des destructions massives dans la salle d’urgence et dans une maison voisine. Les frappes aériennes ont également tué plusieurs personnes et en ont blessé des dizaines d’autres, tandis qu’un certain nombre d’autres restent ensevelies sous les décombres ».

Le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Basal, a annoncé que « les équipes de la Défense civile ont récupéré 28 corps dans les ceintures de feu qui ont ciblé les environs de l’hôpital européen de Khan Yunis, tandis que le nombre de blessés a atteint plus de 70 ».

Les frappes aériennes ont visé l’établissement de santé avec plus de six missiles, causant d’importants dégâts à ses environs et poussant le complexe médical Nasser à déclarer l’état d’urgence maximale dans ses services d’accueil et d’urgence après avoir été informé que l’hôpital européen de Gaza n’était pas en mesure de recevoir des patients.

Des équipes médicales se sont précipitées pour transférer un certain nombre de blessés et de patients hospitalisés de l’hôpital européen de Gaza au centre médical Nasser, compte tenu des dommages importants causés aux infrastructures sanitaires.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé un bilan préliminaire des morts, indiquant que « six personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dans les hôpitaux jusqu’à présent, à la suite des tirs de ceintures incendiaires des forces d’occupation sur les cours intérieures de l’hôpital européen de Gaza il y a peu ».

Dans un autre incident connexe, deux personnes ont été tuées et d’autres blessées dans un attentat à la bombe qui a visé une tente près de la porte d’Asdaa, à l’ouest de Khan Yunis. Les avions de guerre israéliens ont également mené une série de raids sur la ville d’Abasan al-Kabira, à l’est de la ville.

De son côté, la Défense civile a annoncé que « 10 martyrs et 16 blessés ont été récupérés suite à un bombardement israélien de la maison de la famille Afghani près du bureau de douane à l’est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza ».

Dans la ville de Gaza, les bombardements israéliens se sont concentrés sur les quartiers est, l’artillerie ciblant Shujaiyya, Zeitoun, Tuffah et les environs de la place Shawa, faisant un certain nombre de martyrs.

Pendant ce temps, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé que « le bilan des morts de l’agression israélienne en cours, qui a débuté le 7 octobre 2023, s’élevait à 52 908 martyrs et 119 721 blessés. Le bilan depuis le 18 mars s’élève à 2 780 martyrs et 7 680 blessés ».

Le ministère a rapporté que « 31 nouveaux martyrs, 15 corps récupérés dans les décombres et 73 blessés sont arrivés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures ».

Pendant ce temps, un certain nombre de victimes restent ensevelies sous les décombres et dans les rues, les ambulances et les équipes de la protection civile étant incapables de les atteindre en raison de l’accumulation de décombres et des attaques israéliennes en cours.

De son côté, le Programme alimentaire mondial a alerté sur l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza, soulignant que « tout le monde à Gaza est affamé et l’accès à la nourriture devient de jour en jour plus difficile, augmentant le risque de famine dans la bande assiégée ».

Source: Médias