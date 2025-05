La Chine a estimé, le mercredi 21 juin, que le projet de Donald Trump de construire un gigantesque système de défense antimissiles américain, nommé « Dôme d’or », constituait une menace pour la stabilité mondiale.

Elle a dénoncé un projet « marqué par une forte dimension offensive » qui « risque d’accélérer la militarisation de l’espace ainsi que d’alimenter la course aux armements.

« Cela porte atteinte à l’équilibre stratégique et à la stabilité mondiale. La Chine exprime de sérieuses inquiétudes à ce sujet. Nous exhortons les États-Unis à abandonner au plus vite le développement et le déploiement d’un système mondial de défense antimissile », a indiqué lors d’un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Donald Trump a annoncé, le mardi 20 juin, que les États-Unis allaient construire un vaste bouclier antimissile baptisé «Dôme d’or».

«Une fois achevé, le Dôme d’or sera capable d’intercepter des missiles même s’ils sont lancés de l’autre côté de la Terre et même s’ils sont lancés depuis l’espace», a-t-il ajouté.

Le système sera opérationnel d’ici la fin de son mandat, a-t-il précisé, et coûtera au total «environ 175 milliards de dollars une fois terminé».

Selon une agence du Congrès américain sans affiliation partisane, le coût estimé d’un système d’interception basé dans l’espace pour contrer un nombre limité de missiles balistiques intercontinentaux est d’entre 161 milliards de dollars et 542 milliards sur 20 ans.