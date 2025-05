Bloomberg s’attend à ce que « les importations indiennes de pétrole russe atteignent en mai leur plus haut niveau en 10 mois, après avoir reçu davantage de brut des ports de l’Est alors que les chaînes d’approvisionnement se reconstruisent après les sanctions américaines radicales ».

« L’Inde a acheté 1,98 million de barils par jour à la Russie jusqu’à présent ce mois-ci, le brut de l’Oural représentant la majeure partie du volume », selon Bloomberg.

Les importations continuent d’augmenter après avoir atteint leur plus bas niveau en 14 mois en février, alors que les sanctions américaines ont perturbé le commerce du pétrole russe.

Depuis lors, davantage de pétroliers non autorisés ont rejoint le commerce du pétrole, et les raffineurs indiens ont travaillé avec des négociants, des compagnies maritimes et d’autres intermédiaires pour maintenir le flux de pétrole russe moins cher.

Les volumes de pétrole brut en provenance des ports de l’Est, dont Espoo, ont atteint en moyenne 225 000 barils par jour jusqu’à présent en mai, ce qui serait environ 60 % supérieur au mois dernier si la tendance se poursuit tout au long du mois, selon les données de Kepler.

L’agence américaine a noté que « 10 cargaisons sont actuellement prévues pour être chargées depuis le port d’Espoo en juin, à destination de l’Inde, ce qui approchera un nombre record ».

Le ministre indien du Pétrole et du Gaz naturel, Hardeep Singh Puri, a annoncé que « son pays a offert à la Russie la possibilité d’explorer du pétrole et du gaz sur une superficie de 200 000 kilomètres carrés de son territoire dans le bassin sédimentaire ».

