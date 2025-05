Pas un jour ne passe sans violation de la souveraineté libanaise par l’armée d’occupation israélienne.

Une agression israélienne au drone a visé, ce mercredi 28 mai, le carrefour de Horsh, dans la localité d’Abbasiya, au sud-Liban, sans faire de victimes. Le missile n’ayant pas explosé.

Toujours au sud, les forces d’occupation israéliennes, postées à Rouweisat al-Alam, ont tiré à la mitrailleuse vers les abords de la localité de Kfar Chouba et ont visé la région d’al-Aïn avec un obus d’artillerie, provoquant tensions et anxiété parmi les habitants.

L’armée d’occupation israélienne, installée dans la position de Tal al-Hamamas, a hissé un grand drapeau israélien surplombant la région de Wazzani.

Les forces d’occupation israéliennes ont, en outre, ouvert le feu contre des habitants qui se trouvaient à proximité d’un élevage de poulets, dans la localité de Blida, au sud du Liban.

Altercation entre les sudistes et la Finul

Entre-temps, les habitants de la localité de Yatar, également au sud, ont interdit à un véhicule de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) d’entrer dans leur village, sans escorte de l’armée libanaise. Un des habitants a lancé à l’adresse des soldats de la Finul: « Rebrousse chemin et reviens avec l’armée libanaise, sinon je brulerai ton véhicule ».

ابن الجنوب بوزّع فهم بالاصول العملية عالبلد..

« بتجيب الجيش وبترجع.. أو بولّع الالية » .. #ياطر#الجنوب pic.twitter.com/jDVGAVLDiO — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) May 28, 2025

Après cet incident, les soldats de l’armée libanaise y sont arrivés.

Il convient de noter que les soldats de la Finul ne peuvent pas entrer dans les villages sans escorte de l’armée libanaise.

Mardi soir, un citoyen libanais est tombé en martyre suite à une frappe au drone le visant alors qu’il circulait à moto dans la localité de Yatar, dans le district de Bint Jbeil.

Ces agressions s’inscrivent dans le cadre de violations continues de l’accord de cessez-le-feu, négocié sous médiation internationale en novembre 2023, qui prévoyait la cessation de toutes les hostilités.

Cependant, les forces d’occupation israéliennes n’ont respecté aucune des clauses de cet accord, commettant au contraire des centaines de violations documentées par de nombreuses organisations sur le terrain et de défense des droits humains.

Ces violations ont pris diverses formes : frappes aériennes, assassinats par drone, tirs d’artillerie et attaques directes contre des habitations et des biens civils, causant des martyrs, des blessés et d’importants dégâts matériels.