Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’acceptation unilatérale par le régime israélien d’un accord de cessez-le-feu proposé par les États-Unis et l’intervention de Washington dans l’agression anti-iranienne de 12 jours témoignent de la défaite de Tel-Aviv face à la République islamique d’Iran.

Araghchi a tenu ces propos dans une interview publiée, le mercredi 25 juin, par l’agence de presse Tasnim, au lendemain du jour où ‘Israël’ a été contraint d’accepter une trêve proposée par Washington pour mettre fin à l’agression contre l’Iran et empêcher de nouvelles frappes iraniennes de représailles contre les territoires occupés par ‘Israël’ et les bases américaines dans la région.

« L’intervention des États-Unis dans la guerre était un signe de la défaite du régime sioniste et de son incapacité à poursuivre le conflit. Ils pensaient naïvement que l’Iran capitulerait après l’intervention de Washington, mais lorsqu’ils ont constaté que notre riposte, avec les missiles Kheybar Shekan de troisième génération, était bien plus puissante et décisive qu’ils ne l’avaient imaginé, ils ont fait marche arrière et proposé un cessez-le-feu par le biais de médiateurs », a déclaré M.Araghchi.

« L’acceptation du cessez-le-feu par l’Iran visait à maintenir sa supériorité morale et ses valeurs. Cette décision est fondée sur la création d’une nouvelle approche de la politique étrangère iranienne qui s’appuie sur les valeurs régionales et islamiques », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la réponse de l’Iran si le cessez-le-feu ne tenait pas et qu’Israël ou les États-Unis poursuivaient leur agression malgré les signaux de négociation, le haut diplomate a déclaré que la défense robuste de la République islamique pendant 12 jours témoignait de la puissance de ses missiles sophistiqués et de sa volonté d’apporter une réponse « plus forte » et « plus décisive » à toute agression future.

« Nous avons fait la démonstration d’une résistance très forte ; contrairement à ce que le régime agresseur avait imaginé, qui pensait que ses premières frappes mettraient l’Iran à genoux dès les premiers jours, cela n’a pas été le cas. Au contraire, la puissance de feu de l’Iran a augmenté de jour en jour et sa volonté s’est renforcée. La précision de nos missiles a augmenté, et les récents développements ont prouvé que l’Iran est toujours fort », a-t-il déclaré.

La détermination de la nation iranienne a été sans égale, et le niveau de solidarité entre le peuple et le gouvernement est très prometteur.

Le peuple iranien a constaté la sincérité de son gouvernement, un gouvernement qui a entamé les négociations avec de bonnes intentions, négociations qui ont été violées par l’autre partie.

Le gouvernement a fait preuve de fermeté dans les négociations et n’a pas renoncé aux droits de la nation, et il a également fait preuve de force sur le champ de bataille.

Saluant les sacrifices du peuple iranien au cours des 12 derniers jours, Araghchi a déclaré : « Aujourd’hui, nous assistons à une véritable unité nationale et à une résistance populaire généralisée ; malgré les défis de la guerre, les souffrances, les martyrs, les blessures et les peurs, je suis convaincu que la nation et le gouvernement iraniens défendront jusqu’au bout l’intégrité, la souveraineté, l’indépendance, les intérêts du pays et ses acquis. »

Quant à la question de savoir si l’agression israélo-américaine pourrait affaiblir la volonté de l’Iran de poursuivre son programme nucléaire, notamment dans le domaine de l’enrichissement de l’uranium, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que celle-ci ne ferait que se renforcer.

« Au contraire, ses effets seront positifs et renforceront notre volonté. Nous avons déployé de grands efforts pour parvenir à cette technologie. Nos scientifiques ont sacrifié leur vie pour elle. Notre nation a subi des sanctions à cause de cela, et une guerre nous a même été imposée à ce sujet. Par conséquent, personne en Iran n’est prêt à abandonner cette technologie », a-t-il affirmé.

M.Araghchi a souligné que le programme nucléaire iranien était transparent et supervisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Aux premières heures du 13 juin, le régime israélien a lancé une agression généralisée sur le sol iranien, ciblant divers sites militaires et nucléaires, tuant des dizaines de hauts commandants militaires et de scientifiques nucléaires, ainsi que des citoyens.

Après 12 jours d’agression, durant lesquels les forces armées iraniennes ont infligé de lourdes pertes au régime et à ses infrastructures militaires et industrielles, le régime israélien a été contraint d’accepter unilatéralement l’arrêt de la guerre.

Source: Avec PressTV