Trois Palestiniens sont tombés en martyre et sept autres blessés mercredi lors d’une agression menée par des colons israéliens contre la ville de Kafr Malik, près de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé.

Selon l’agence de presse officielle palestinienne (WAFA), « des dizaines de colons ont attaqué la ville de Kafr Malik et incendié des véhicules palestiniens, tandis que les habitants de la ville et des villages voisins tentaient de les affronter ».

عاجل | مستوطنون يُشعلون النيران بمنازل ومركبة خلال هجومٍ على قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/ssJ6cT4IUf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2025

L’agence de presse palestinienne a également rapporté plus tôt qu’une femme avait été tuée par les forces d’occupation israéliennes lors d’une incursion dans le camp de réfugiés de Shuafat, au nord de d’AlQods occupée, à l’aube de ce jeudi.

Un garçon palestinien faisant partie de l’équipe muay thaï tué

Le martyr Ammar Hamayel, tué par les tirs d’occupation à Jénine.

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé plus tôt dans la journée, mercredi, qu’un garçon palestinien avait été tué en martyre par des tirs de l’armée d’occupation israélienne lors d’un raid contre la localité de Yamoun, à l’ouest de Jénine, en Cisjordanie.

L’enfant, Ammar Moataz Hamayel, n’était pas seulement un numéro dans le registre des martyrs, mais aussi un nom présent dans le palmarès de l’excellence scolaire et dans la mémoire du sport palestinien.

Un secouriste du croissant rouge raconte « qu’ils ont pris la route de Kafr Malik, mais ils ont été surpris de constater que la rue était bloquée ».

Et d’ajouter : « Nous avons été contraints d’emprunter un autre itinéraire, passant par les routes sinueuses et Ein Samiya, une route dangereuse contrôlée par les colons. À l’approche du lieu de l’accident, les soldats nous ont arrêtés et retenu l’équipe pendant plus de 15 minutes, avant de nous laisser pénétrer via une zone montagneuse près d’une jeep militaire ».

« La surprise fut totale. Nous avons trouvé l’enfant allongé sur le sol. Il n’y avait aucun matériel médical et aucune tentative de réanimation n’avait été effectuée. Son corps était immobile et des insectes commençaient à apparaître sur sa chair fragile, indiquant qu’il avait été laissé sans surveillance pendant une longue période », poursuit-il.

Et de renchérir : « Nous avons immédiatement compris qu’il est tombé en martyre depuis plus d’une heure, bien que des soldats étaient à ses côtés. Après son transfert au Complexe médical palestinien, le corps a été identifié celui d’Ammar Hamayel (13 ans) ».

Ammar n’était pas un enfant ordinaire dans son école. Il était l’un des meilleurs élèves et, en muay thaï (un sport de combat parfois appelé boxe thaï).

Agressions israéliennes contre différentes régions de la Cisjordanie

Salfit

-Démolitions systématiques dans les villages de Salfit. -L’occupation a ciblé des installations sous prétexte de constructions en zone C.

Jénine : 156 jours depuis l’agression

-600 maisons entièrement démolies.

-22 000 citoyens déplacés de force.

-42 martyrs, dont deux tués par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Ya’bad, Jénine |

-L’occupation a imposé un couvre-feu.

-Toutes les entrées de la ville ont été fermées.

-Des dizaines de personnes ont été déférées pour enquête sur le terrain.

Tulkarem : 149 jours depuis l’agression

-Plus de 50 bâtiments démolis ces deux dernières semaines.

Zeita | Nord de Tulkarem

-Les raids se poursuivent depuis 10 jours.

-Des dizaines de maisons ont été perquisitionnées et leurs habitants maltraités.

-Série d’arrestations.

Oum Safa/ Nord-ouest de Ramallah

Les forces d’occupation ont rasé de vastes étendues de terres agricoles pour agrandir un avant-poste colonial.

Dura al-Qar’/ Ramallah-Est

Démolition d’un local agricole.

Turmus Ayya/ Ramallah-Est

Les colons ont fermé une route secondaire.

Husan/ Bethléem

-Des dizaines d’oliviers centenaires déracinés

-600 mètres de terrain rasés.

Al-Khader/ Bethléem

Les colons ont rasé des terres cultivées et comblé des puits pour agrandir la colonie voisine de Daniel.

Al-Lubban al-Sharqiya/ Sud de Naplouse

-Les forces d’occupation ont saisi un immeuble résidentiel et l’ont transformé en caserne militaire.

-Un siège strict a été imposé à l’intérieur du village et la circulation des habitants a été restreinte.

Rappelons que parallèlement au génocide à Gaza, l’armée et les colons israéliens ont causé le martyre d’au moins 983 Palestiniens.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’, avec le soutien des États-Unis, commet un génocide à Gaza, notamment des meurtres, la famine, des destructions et des déplacements, ignorant les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de Justice d’y mettre fin.

Ce génocide a fait plus de 188 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus.