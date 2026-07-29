Al-Shami: Les négociations sont vaines sans la levée du blocus et nous obtiendrons nos droits par la paix ou par la guerre

Dhaifallah al-Shami, membre du bureau politique d’Ansarullah, a confirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que l’Arabie saoudite tente d’échapper aux conséquences du blocus imposé au Yémen, évoquant l’annonce de l’« Opération Briser le blocus » et la détermination du pays à aller jusqu’au bout dans cette confrontation.

Al-Shami a expliqué que Riyad cherche à exercer sa tutelle sur des millions de Yéménites, soulignant la nécessité de « mettre fin à l’emprise saoudienne sur le Yémen afin que les Yéménites puissent vivre dans la dignité », et que le peuple yéménite obtiendra ses droits par la paix ou par la guerre.

Concernant les efforts et les initiatives, al-Shami a salué l’initiative jordanienne d’ouvrir des vols vers le Yémen et toute autre initiative allant dans ce sens, tout en se disant surpris de la position du Qatar : « Le Qatar aurait dû comprendre la réaction du Yémen, car il a lui-même souffert du blocus saoudien, tout comme le Yémen.»

Al-Shami : Les négociations sont vaines tant que le blocus n’est pas levé… et toutes les options sont envisagées.

Concernant les aspects politiques et militaires, le chef d’Ansar Allah a averti que « si le blocus du Yémen n’est pas levé, toute négociation est inutile et inacceptable ». Il a souligné qu’aucune négociation au monde ne pourra ramener le Yémen à la situation qui était la sienne avant l’agression saoudienne contre l’aéroport international de Sanaa.

Al-Shami a ajouté que toutes les options sont désormais ouvertes, précisant que les premières mesures étaient des avertissements lancés dans l’espoir que l’Arabie saoudite prenne des mesures. Il a insisté sur le fait que le Yémen possède les capacités et la capacité de se défendre lui-même.

Al-Shami a conclu son intervention en affirmant que le Yémen fait partie intégrante de l’axe de la résistance et maintient une coordination constante avec les membres de cet axe sur toutes les questions relatives aux affaires nationales.

Plus tôt, Mohammed Ali al-Houthi, membre du Conseil politique suprême du Yémen, a affirmé que l’agression et le blocus imposés depuis des années par les États-Unis et l’Arabie saoudite contre le Yémen n’ont pas dissuadé le peuple yéménite et ses forces armées de se défendre et de développer leurs capacités. Il a ajouté : « Plus le combat dure, plus le peuple yéménite et ses forces armées deviennent forts et avancés.»

Le Yémen exige la levée du blocus qui lui est imposé depuis 2016. En conséquence, il a imposé un blocus naval à l’Arabie saoudite suite aux attaques menées par Riyad contre l’aéroport de Sanaa, Hodeïda et plusieurs autres localités.

Source : Médias