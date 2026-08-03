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    Irak : Plus de 4,8 millions de pèlerins à l’Arbaïn de l’Imam Hussein (p)

      La cellule médiatique de la sécurité irakienne a annoncé lundi que le nombre de visiteurs arrivés dans le pays pour commémorer le pèlerinage d’Arbaïn de l’imam Hussein (que la paix soit sur lui) a dépassé les 4,8 millions, et que l’afflux de visiteurs se poursuit en provenance de divers pays du monde entier.

      La cellule a déclaré dans un communiqué que le quartier général chargé du contrôle du pèlerinage d’Arbaïn de l’Imam Hussein (p) , au sein du bureau du commandant en chef des forces armées, continue de mettre en œuvre le plan de sécurité et de services pour le pèlerinage, en coordination avec divers organismes de sécurité, de services et de soutien, afin de sécuriser le déplacement des pèlerins arrivant en Irak et d’assurer une fluidité optimale aux points de passage frontaliers et sur les principaux axes routiers, sous la supervision et avec le soutien directs du Premier ministre, commandant en chef des forces armées.

      Source : Médias

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