Le Pentagone revoit à la hausse le coût de la guerre contre l’Iran : 48 et non 38 milliards de dollars

Ce chiffre n'inclut pas les dommages subis par les bases américaines au Moyen-Orient

La guerre en Iran a coûté plus de 48 milliards de dollars aux États-Unis depuis les premières frappes en février, a déclaré un responsable du Pentagone jeudi.

« Au 13 novembre, ce montant s’élevait à 48,3 milliards de dollars », a déclaré Arthur Miller, contrôleur financier adjoint du Pentagone, devant des élus du Congrès.

Ce chiffre représente une augmentation d’environ 26% par rapport à une précédente estimation du Bureau du Congrès pour le budget (CBO), qui évaluait le coût de la guerre à 38 milliards au 1er août.

« Ce montant inclut les munitions, les coûts de remplacement des équipements et les frais opérationnels », a précisé Arthur Miller, lors d’une audition devant les parlementaires sur sa nomination au poste de secrétaire adjoint de la Marine, chargé de la gestion financière.

Ce chiffre n’inclut pas les dommages subis par les bases américaines au Moyen-Orient, dont certaines ont été durement touchées par des attaques de drones et missiles iraniens, et ne prend pas non plus en compte les répercussions sur l’économie mondiale.

Source : AFP