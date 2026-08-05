Les Forces armées yéménites ciblent un pétrolier saoudien au large de Yanbu en mer Rouge

Les Forces armées yéménites ont annoncé, ce mercredi 5 août, avoir ciblé le pétrolier saoudien « Wafaa » dans le nord de la mer Rouge, au large de la région de Yanbu, affirmant que l’impact a été « précis ».

Les Forces armées yéménites ont déclaré dans un communiqué que cette opération intervient dans le cadre de l’application de la décision d’interdiction de la navigation maritime pour les navires saoudiens, et pour consolider l’équation du « blocus contre blocus », précisant que le ciblage du navire s’est fait au moyen de plusieurs missiles balistiques.

Le communiqué ajoute que cette opération porte à huit le nombre de pétroliers saoudiens ciblés depuis le début du blocus maritime le 22 juillet dernier, tandis que le nombre de navires empêchés de passer et contraints de rebrousser chemin en mer Rouge et en mer d’Arabie s’élève à 29 pétroliers saoudiens.

Les Forces armées yéménites ont expliqué que l’Arabie saoudite, après le resserrement du blocus maritime à son encontre du côté de Bab al-Mandab et du sud de la mer Rouge, a entrepris de modifier la trajectoire de ses pétroliers vers le nord de la mer Rouge, affirmant que leurs opérations se poursuivront et s’élargiront pour cibler les pétroliers saoudiens sur l’ensemble des routes maritimes.

Le communiqué a souligné que les Forces armées yéménites poursuivront leurs opérations « pour fermer l’ensemble des accès et empêcher le passage », affirmant leur détermination à maintenir l’équation du blocus contre blocus « quelles qu’en soient les conséquences et les répercussions ».

Les Forces armées yéménites ont conclu leur communiqué en réaffirmant la poursuite de leurs opérations, considérant que leur objectif est de soutenir le Yémen et de défendre ses choix.

Il convient de rappeler que le cadre général dans lequel s’inscrivent ces opérations navales est celui du conflit opposant l’Arabie saoudite et les forces de Sanaa. Celles-ci présentent l’ensemble de leurs actions militaires et maritimes comme une riposte directe au blocus aérien, maritime et terrestre imposé au Yémen par la coalition menée par l’Arabie saoudite, depuis mars 2015.

Source : Médias