La Chine impose des restrictions à des entités américaines

La Chine a annoncé mercredi qu’elle imposait des restrictions à un certain nombre d’entités américaines, une mesure qu’elle a justifiée par les restrictions imposées par les États-Unis aux entreprises de télécommunications chinoises, aux laboratoires, au secteur des drones et à d’autres produits technologiques, en plus de l’ajout par Washington de plus de 40 entités chinoises à sa liste de celles soumises à la loi « Lutte contre le travail forcé des Ouïghours ».

Cette décision intervient dans un contexte de tensions commerciales et technologiques croissantes entre Pékin et Washington, après que les États-Unis ont renforcé les restrictions sur l’accès de la Chine à la technologie et au marché américain, arguant que ces mesures sont motivées à la « sécurité nationale et aux droits de l’homme ».

Pékin a réagi en imposant des restrictions aux relations commerciales avec sept entités américaines et en durcissant les procédures d’examen des exportations de drones, de leurs principaux composants et des technologies connexes vers les États-Unis, de sorte qu’elles soient soumises à un examen strict au cas par cas, sans possibilité de bénéficier de facilités d’autorisation.

Les autorités chinoises ont également suspendu le recours à certains organismes d’inspection américains accrédités dans le cadre du système de certification des produits et ont placé Compliance Testing sur la liste des entités avec lesquelles il est interdit aux personnes et institutions chinoises de traiter.

Dans une décision distincte, la Chine a imposé une interdiction similaire à six autres entités américaines, les accusant de soutenir les sanctions américaines liées à la région du Xinjiang, où Washington et les organisations de défense des droits de l’homme accusent Pékin de commettre des « violations généralisées des droits de l’homme ».

Les mesures chinoises n’incluent pas le gel des avoirs ni les interdictions de voyager, mais se limitent à empêcher les organisations et les individus en Chine d’effectuer des transactions ou des formes de coopération avec les entités ciblées.

Source : Médias