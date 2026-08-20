12 morts dans des attaques russes sur Kiev. Zelensky déplore la pénurie de Patriot

Une nouvelle nuit de bombardements russes en Ukraine a fait au moins 13 morts à Kiev et dans sa région.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au moins 12 personnes ont été tuées à Kiev et une autre dans la région de la capitale.

« C’était une attaque massive — les Russes la préparaient depuis longtemps et ont combiné différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones pour provoquer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles », a-t-il dénoncé.

Selon le Premier ministre ukrainien, Serguiï Koretsky, l’attaque sur Kiev et sa région a duré près de neuf heures, impliquant des dizaines de missiles et de drones.

Dans le district de Boryspil, dans les environs de Kiev, des entrepôts de produits alimentaires et des bâtiments de la Croix-Rouge ont été endommagés. Des infrastructures civiles dans les régions d’Odessa et de Tcherniguiv ont aussi été touchées, selon le nouveau chef du gouvernement.

Version russe

De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient lancé une frappe nocturne intensive avec des armes de haute précision depuis la terre, les airs, la mer et des drones à longue portée, ciblant une usine de composants de missiles de croisière Flamingo, des installations militaro-industrielles, des centres logistiques et des entrepôts à Kiev et dans sa région.

Les frappes ont également touché mercredi soir le centre de transport et de logistique de Martosovka et le dépôt de carburant de Brovary dans la région de Kiev, ainsi que des dépôts de matériel militaire dans les ports de Chernomorsk et de Yuzhny dans la région d’Odessa.

En revanche, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé via X que 250 drones volant vers la ville avaient été abattus la nuit dernière, expliquant que la plupart des drones avaient été détruits dans les provinces environnantes, en plus de la destruction de 28 drones dans la région de Moscou.

Aucune alternative aux Patriot

Les bombardements russes, utilisant des missiles et des drones et ciblant en priorité Kiev et sa région, se sont multipliés ces dernières semaines.

Selon un décompte de l’AFP, la Russie a tiré en juillet un nombre record de missiles sur l’Ukraine – 376 précisément, soit plus du double du nombre de missiles utilisés par Moscou en juin.

Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que Moscou avait fait le choix de l’escalade.

« Malheureusement, tandis que Moscou investit dans les missiles balistiques et l’escalade, le monde ne réagit pas toujours de manière adéquate à de telles attaques », a déclaré le président ukrainien sur Telegram.

« Il n’existe actuellement aucune alternative aux missiles intercepteurs Patriot, et nous en avons besoin quotidiennement », a-t-il déploré.

L’Ukraine réclame depuis des semaines aux Etats-Unis des systèmes de défense antiaérien pour intercepter les missiles russes, plus difficile à abattre que les drones.

Le président Donald Trump avait initialement affirmé qu’il autoriserait l’Ukraine à en produire localement avant de revenir sur sa décision, affirmant désormais qu’il n’en est « pas sûr ».

Source : Médias