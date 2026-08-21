Nouvelle attaque russe contre Kiev et sa région. Moscou assure avoir intercepté 726 drones ukrainiens

La capitale ukrainienne et sa région a fait l’objet d’une nouvelle frappe massive de drones et de missiles russes dans la nuit de jeudi à vendredi, au moment où l’Ukraine manque de moyens d’interception.

Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir frappé une usine du fabriquant ukrainien de drones Fire Point, des installations du constructeur aéronautique Antonov et des entrepôts logistiques.

L’Ukraine ne communique jamais sur les dégâts causés aux infrastructures militaires.

Au moins 16 personnes ont été tuées et une cinquantaine ont été blessées, selon le dernier bilan des autorités.

Des immeubles résidentiels ont été endommagés, mais aussi un hôpital pour enfants et une école, selon le président Volodymyr Zelensky qui a accusé Moscou de pousser à l’escalade.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, Moscou poursuit ses frappes, notamment de missiles balistiques, sur les villes ukrainiennes, Kiev intensifiant en retour ses frappes de drones à longue portée en territoire russe.

Les autorités russes ont déclaré avoir intercepté 726 drones ukrainiens durant la nuit.

Zelensky réclame depuis des mois à ses alliés occidentaux de nouveaux moyens pour faire face aux missiles russes, et notamment des intercepteurs américains Patriot, dont les stocks mondiaux ont été affaiblis depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

« Malheureusement, les missiles balistiques constituent le plus grand défi à l’heure actuelle », a souligné M. Zelensky dans son adresse quotidienne. « Nous avons besoin de missiles (antimissiles, NDLR) pour les Patriot, ce que seuls nos partenaires peuvent nous fournir », a-t-il plaidé.

Source : Agence