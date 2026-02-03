Cheikh Qassem : l’ennemi tue dans tous les sens. Le Liban fait l’objet « d’une agression existentielle ». Le martyre et non l’humiliation !

Le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a déclaré que le Liban fait l’objet « d’une agression existentielle qui voudrait l’éliminer », en réaction aux agressions israéliennes qui perdurent en dépit du cessez-le-feu conclu en novembre 2024.

Dans son discours prononcé à l’occasion de la commémoration de la naissance de l’Imam al-Mahdi (S), date qui marque aussi la création de l’Institution islamique pour l’éducation et l’enseignement qui parraine les lycées al-Mahdi, il a affirmé qu’il est incorrect de croire que seule une seule communauté libanaise est visée par l’agression israélienne.

Cette agression cible toute la patrie, a-t-il souligné insistant que tous devraient la contrer. Estimant qu’il ne faut plus rien demander au Liban et faire pression sur les Etats-Unis et Israël pour exécuter l’accord de cessez-le-feu, il a récusé toute capitulation. « Entre l’humiliation et le martyre, nous choisissons le martyre », a-t-il tranché.

Les principales idées du discours

(…)

Nous sommes confrontés à une hégémonie américaine qui s’étend au-delà des frontières du monde. Saurons-nous l’empêcher en protégeant nos droits et nos intérêts, ou allons-nous capituler et renoncer à notre terre et à notre souveraineté ?

Nous agissons dans notre terre en revendiquant nos pleins droits. Nous sommes dans une phase de défense de notre terre et de notre existence, une phase de libération. Nous sommes confrontés à une agression existentielle qui vise à nous éliminer.

L’ennemi israélien lorsqu’il n’arrive pas à prendre pour cible les combattants, s’attaque aux civils, aux enseignants d’écoles, aux employés des mairies, aux maisons, … Il tue dans tous les sens.

L’objectif de l’ennemi, en attaquant les deux maisons (dans les localités) de Kfar Tibnite et Aïn Qana, où il n’y avait aucune capacité de défense, est de frapper l’environnement de la résistance pour forcer la population à se rendre et à ne plus résister. Quand bien même il y aurait, ceci ne le regarde pas.

Continuer à dire « non »

Nous devons affronter cet ennemi avec les moyens de défense dont nous disposons et continuer à dire « non » et à refuser de céder.

Ils (les Israéliens) occupent notre terre, cette terre qui est la nôtre, cette patrie qui est la nôtre, à nos frères et à tous ceux qui y vivent. Nous n’accepterons pas de céder notre terre.

Ils attaquent une partie de la population nationale, et la responsabilité incombe à chacun.

Il est inexact d’affirmer qu’exclusivement un parti, une communauté ou une région sont visés en particulier. Cette attaque vise la nation entière, et chacun doit s’opposer à l’agression israélienne.

Quiconque se range du côté de l’ennemi sous quelque prétexte que ce soit et exerce des pressions sur nous pour que nous capitulions n’agit pas dans l’intérêt de la nation.

Libérer le pays et rétablir la souveraineté est une responsabilité nationale collective.

Nous sommes prêts à discuter des moyens de repousser l’agression avec quiconque partage cette vision, quelle que soit sa politique, car il s’agit d’une question nationale et l’agression vise la nation tout entière.

Il existe des moyens de ne pas l’aider et de ne pas répéter les erreurs du passé, une expérience honteuse et vouée à l’échec.

Qu’on n’exige plus rien du Liban. Il faut faire pression sur les États-Unis et Israël pour qu’ils appliquent l’accord et cessent l’agression.

Dites-leur qu’on ne peut pas

Je dis aux responsables libanais : expliquez-leur qu’on ne peut pas faire pression sur son propre peuple. Dites-leur que nous ne le pouvons pas. Mais pourquoi certains veulent-ils se vanter en arguant le contraire, pour ouvrir la voie aux exigences qui n’en finissent pas ?

Lorsque le commandant de l’armée a annoncé avoir terminé la phase au sud du Litani, on nous a demandé de publier une déclaration confirmant cette information. Ils font tout pour obtenir une déclaration de notre part alors qu’ils ne demandent rien à Israël. C’est le commandement militaire et les responsables concernées qui devraient expliquer leurs actions.

Il y a agression, et nous devons réfléchir à la manière de la contrer et de récupérer notre souveraineté. Pour nous, il s’agit de défense, et non de reddition.

Nous pouvons faire mal à l’ennemi

On nous dit que nos capacités sont limitées et que les Israéliens pourraient nous tuer. Nous leur disons : entre l’épée et l’humiliation, nous ne pouvons en aucun cas admettre l’humiliation. Nous ne l’accepterons pas. Entre l’humiliation et le martyre, nous choisissons le martyre. Nous pouvons faire mal à l’ennemi. Chaque chose en son temps

Vous avez vu l’expérience de 42 ans pendant lesquelles la résistance a remporté des victoires. Ceci signifie que nous en sommes capables. Ce qui est indispensable c’est que nous restions fermes.

Quiconque possède la volonté, la foi, le droit et la souveraineté, nul ne peut lui confisquer sa terre. Mais ce qui est indispensable, c’est que nous restions inébranlables, et cela est d’autant plus vrai lorsque nous avons une résistance qui a si bien agi et a libéré le Liban.

La présence de ce peuple au Liban, du Hezbollah, du mouvement Amal, des forces nationales, des différentes confessions, de la société, de l’armée et de certains responsables, est un atout considérable, capable de réaliser des exploits et d’aboutir à la libération. Mais cela exige de la patience et de la coordination.

Nous vaincrons par le martyre

Le Maître des Martyrs de la Nation est le plus grand symbole mondial de générosité, de sacrifice, de résistance, de jihad et de martyre. Il nous a donné un formidable élan, mais il est essentiel que nous nous unissions.

Nous sommes convaincus que le Hezbollah est le parti de l’Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour). Si vous en êtes capables, alors luttez contre lui.

Nous resterons fermement attachés à cette conviction, nous vaincrons par le martyre, en affrontant nos ennemis et triomphant contre eux.

C’est dans ce contexte que nous œuvrons à la construction de l’État. Nous avons contribué à l’élection du président et à la formation du gouvernement. Nos ministres travaillent pour tout le Liban, alors que certains ministres plongent le Liban dans la discorde, l’engloutissent dans les ténèbres et agissent comme si le gouvernement n’était qu’un simple pion au service de leur parti.

Nos représentants, les représentants d’Amal et les députés intègres ont préservé l’ordre public fragile malgré un budget insuffisant, en votant pour le rapport budgétaire, afin d’éviter l’aggravation d’une situation économique déjà difficile.

La résistance et ses partisans sont reconnus dans le monde entier comme étant les pionniers de la souveraineté et de la libération, tandis que ceux qui prétendent défendre la souveraineté sont en réalité sous l’influence de l’hégémonie américaine et n’exercent aucune pression pour condamner Israël ni œuvrent pour l’unité nationale.

Nous soutenons la tenue des élections conformément à la loi qui a été approuvée. Ceux qui s’y opposent veulent modeler la loi à leur avantage.

Focalisons notre attention sur la nation et sa souveraineté afin que nous puissions nous unir et triompher tous ensemble.

Œuvrons ensemble sur les quatre piliers de l’honneur et de la souveraineté nationale : stopper l’agression, obtenir le retrait de l’ennemi, libérer les prisonniers et reconstruire le pays.

Quiconque souhaite inscrire son nom dans les annales du patriotisme libanais doit œuvrer sur ces piliers. Par la suite seulement nous pourrons nous consacrer à l’élaboration de la stratégie nationale qui protège le Liban.))

La RII: le joyau de la couronne

Au début de son discours, cheikh Qassem avait adressé ses félicitations « au peuple iranien, à ses dirigeants et a tous les déshérités du monde » à l’occasion du 47e anniversaire de la victoire de la Révolution de 1979.

Qualifiant la République islamique comme « le joyau de la couronne du monde », il a dit : « Cette république a magnifié la liberté, la droiture, la moralité, le jihad, la résistance, la libération et la place du croyant sur terre. L’Iran persévérera et vaincra l’Amérique et Israël dans la confrontation actuelle, car celui qui est avec Dieu Tout-Puissant ne peut que triompher, si Dieu le veut.

Il a aussi salué l’apport des Lycées al-Mahdi rappelant qu’ils dispensent un enseignement national et scientifique dont les résultats dans les examens officiels les placent parmi « les meilleurs établissements scolaires du Liban ». « Ces écoles forment leurs élèves selon une approche éducative islamique, fondée sur les enseignements des prophètes. Cet enseignement encourage l’amour de la patrie, la défense du territoire et le soutien aux opprimés », a-t-il rappelé.

Source : Al-Manar