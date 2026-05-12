Cheikh Qassem aux combattants de la résistance : vous êtes devenus une légende

Le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, a adressé un message aux combattants du Hezbollah et à sa Résistance islamique.

Ci-dessous les idées principales de ce message

Nous ne nous soumettrons jamais

« Nous affrontons l’ennemi israélien, criminel et barbare, soutenu par le tyran américain sanguinaire, des pays avides de pouvoir, des vaincus se nourrissant de miettes laissées par les mesquins. Une force considérable, une grande puissance et une grande barbarie se dressent face à un petit groupe, peu nombreux, mal équipé et sans soutien, mais soutenu par Dieu Tout-Puissant. C’est pourquoi nous serons victorieux.

L’agression israélo-américaine vise à soumettre notre pays, le Liban, pour l’intégrer au Grand Israël. Nous ne nous soumettrons jamais et nous ne capitulerons jamais. Nous continuerons à défendre le Liban et son peuple, quel que soit le temps que cela prendra et quels que soient les sacrifices à consentir, qui sont certes moindres par rapport au cout de la reddition. L’ennemi finira par se soumettre.

Nous ne quitterons pas le champ de bataille et nous en ferons un enfer pour Israël. Nous répondrons à l’agression et aux violations, et nous ne reviendrons pas à la situation actuelle avant le 2 mars. »

Merci à l’Iran. Non aux négociations directes

Concernant la situation régionale, le cheikh Qassem a indiqué que « l’accord irano-américain, qui prévoit la cessation de l’agression contre le Liban, constitue l’un des atouts les plus précieux pour y mettre un terme ». Il a remercié l’Iran pour sa sollicitude envers le Liban et son peuple : « Nous remercierons toute partie qui contribuera à stopper l’agression. »

Rappelant que la responsabilité de négocier pour atteindre les objectifs de souveraineté du Liban en incombe aux autorités libanaises, il a déclaré : « Nous sommes prêts à coopérer avec elles pour réaliser les cinq objectifs suivants : la souveraineté du Liban en mettant fin à l’agression israélienne par mer, terre et air, la libération de son territoire par le retrait de l’ennemi israélien de nos territoires occupés et le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani, la libération des prisonniers, le retour des habitants dans tous leurs villages et villes, et la reconstruction. »

Dans son message, le cheikh Qassem a de nouveau plaidé pour l’option de négociations indirectes, où les atouts du pouvoir seraient entre les mains du négociateur libanais, insistant sur la nécessité de se retirer des négociations directes, qui « constitueraient des gains purs pour Israël et des concessions gratuites de la part des autorités libanaises ».

Les armes de la résistance, une affaire interne

Il a souligné que « personne en dehors du Liban n’a rien à voir avec les armes, la résistance ou l’organisation des affaires intérieures de l’État libanais. C’est une affaire interne libanaise et non une partie des négociations avec l’ennemi.

Une fois les cinq points réalisés, le Liban organisera ses affaires intérieures selon une stratégie de sécurité nationale, en s’appuyant sur ses atouts, notamment la résistance, comme l’a indiqué le président Joseph Aoun dans son discours d’investiture lorsqu’il avait déclaré: « Je m’engage à appeler de mes vœux une politique de défense globale, intégrée à une stratégie de sécurité nationale aux niveaux diplomatique, économique et militaire, permettant à l’État libanais – je le répète, l’État libanais – de mettre fin à l’occupation israélienne et de repousser son agression contre l’ensemble du territoire libanais. »

Cheikh Qassem a souligné que « toute notre résistance vise à stopper l’agression et à bouleverser ses objectifs, afin qu’elle désespère de voir son pouvoir prévaloir sur notre droit. Nous ne savons pas quand cela se produira mais nous ne quitterons pas l’arène de la confrontation tant que Dieu Tout-Puissant ne nous aura pas accordé la victoire, et nous Le prions, le Très-Haut, de nous l’accorder bientôt ».

Aux combattants : vous êtes devenus une légende

S’adressant aux commandants, aux responsables d’unités et à tous les moudjahidines, sur tous les fronts, cheikh Qassem a dit :

« Vos drones s’abattent sur la terre et étouffent l’occupant israélien. Vos appareils terrorisent les malfaiteurs et les tyrans du monde entier. Vos missiles bouleversent leurs vies, les plongeant dans l’angoisse et la détresse psychologique. Mais surtout, c’est vous, c’est votre foi qui frappe l’occupant comme la foudre, c’est votre esprit qui est une lumière qui dissipe leurs ténèbres, et c’est votre présence sur le champ de bataille qui trouble leurs cœurs et leurs esprits.

Vous ne mourez pas : soit vous restez sur le champ de bataille, soit vous êtes martyrs, vivants auprès de votre Seigneur et recevant Sa subsistance. Ils disaient : « C’est fini pour vous, vous allez perdre ! » Mais votre combat est devenu une légende de ténacité qui a stupéfié le monde. D’où venez-vous ? Comment vous êtes-vous préparés ? Quel est votre nombre qui n’en finit pas ? Pouvez-vous nous parler de la précieuse force vitale dont vous avez été dotés ?

Vous avez tendu votre corde vers les cieux, et Votre Seigneur vous a comblés de ses grâces inépuisables. Vous êtes le Sud de pureté et de dignité, vous êtes le Liban indépendant et souverain qui repose sur son Sud ; l’humanité se manifeste dans la libération du Sud.

La Békaa de l’honneur et du sacrifice vous soutient, avec son peuple noble qui nourrit la vie avec dignité. La banlieue de la gloire est à vos côtés, avec sa lumière qui alimente le réservoir de résistance contre les occupants et les tyrans. Beyrouth, la fleur de la liberté, le symbole de la liberté et de la fierté, vous est solidaire. Le Mont-Liban qui a toujours défié les parias du monde vous acclame. Le Nord, phare d’unité et de solidarité est avec vous.

Vous êtes la dignité incarnée, non l’humiliation ; vous êtes la libération, non la soumission ; vous êtes la souveraineté, non l’esclavage ; vous êtes l’indépendance, non la servitude ; vous êtes les fils des plus illustres martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), Sayyed al-Hachemi (que Dieu l’agrée), ainsi que des martyrs, des blessés et des prisonniers. Vous êtes la bonté, l’honneur, la lumière et la moralité.

Vous êtes les hommes de Dieu, qui secouent les fondements des occupants tyranniques de cette terre, les forçant à fuir et à être vaincus. Vous êtes la descendance de votre peuple noble et illustre, qui a versé le sang de ses pères et de ses proches, témoignant d’une constance sans pareille, et endurant le déracinement et la perte de ses biens. Salutations à notre peuple, la couronne de nos têtes, incarnation de fierté, de patience et de victoire. Mes bien-aimés, lumière de mes yeux et de mon cœur.

Je remercie Dieu Tout-Puissant de m’avoir fait l’honneur d’être parmi vous et à votre service. Mes salutations à tous les résistants, et mes condoléances et mes prières à vos frères martyrs. »

Source : Al-Manar