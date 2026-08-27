Lancement de la 40e Conférence internationale de l’unité islamique à Téhéran… Pezeshkian : Il ne faut pas accepter de cibler un pays musulman

Les activités de la 40e Conférence internationale de l’unité islamique ont débuté, ce jeudi à Téhéran, sous le thème « L’unité islamique dans la pensée de l’Imam martyr », avec la participation d’environ 600 invités venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays, représentant 40 États, dont l’Irak, le Pakistan, la Turquie, le Liban, l’Afghanistan et les pays du Golfe.

« Nous ne devons pas accepter que la sécurité d’un État musulman soit menacée »

Lors de la conférence, le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé que « l’Imam martyr appelait toujours à ce que la divergence ne mène pas à la division, et cette conférence s’est construite sur cet héritage intellectuel ».

Il a déclaré : « Nous nous réunissons dans des circonstances exceptionnelles lors de cette conférence, présente dans la pensée de l’Imam martyr, le Sayyed Khamenei… Nous ne devons pas accepter que la sécurité d’un État musulman ou celle d’un peuple musulman soit menacée. »

Il a souligné que « l’unité islamique est la défense de la vérité, et que je soutienne mon frère opprimé. Et s’il est oppresseur, que je l’en empêche », notant que « le monde islamique se trouve aujourd’hui au cœur d’une région stratégique vitale où se croisent les civilisations et les cultures, et constitue le pivot de l’économie mondiale ».

Il a ajouté : « L’unité signifie que le désaccord ne doit pas nous transformer en ennemis ; les chiites restent chiites et les sunnites restent sunnites. »

Il a précisé que « les échanges commerciaux ne dépassent pas 19 % entre les pays musulmans, ce qui invite à davantage de réflexion », s’interrogeant : « Pourquoi ne nous unissons-nous pas pour soutenir notre nation islamique ? Et pourquoi les terres de notre nation sont-elles le centre des guerres dans le monde ? »

Il a estimé que « le problème du monde islamique ne réside pas dans le manque de capacités, mais dans le fait de ne pas les investir dans l’unité et la coopération », soulignant que « la nation islamique n’attendra l’indépendance et la dignité qu’à travers la coopération et l’unité ».

« Notre défense de notre souveraineté ne signifie pas une hostilité envers les pays voisins »

Pezeshkian a abordé la guerre contre l’Iran en déclarant : « Les négociations étaient en cours lorsque la guerre a commencé contre nous, et la solution paisible était en train de se préparer sur la table… Nous n’avons pas commencé la guerre. »

Il a ajouté : « Nous défendons notre souveraineté et notre indépendance, et c’est un droit légitime qui ne signifie pas une hostilité envers les pays islamiques et les pays voisins. Les pays voisins ne doivent pas être complices de l’agression contre nous. »

Il a affirmé que « l’unité est encore plus impérieuse que la prière et le jeûne. Et si l’Iran se dresse face à l’oppresseur, ce n’est pas un mérite mais un devoir. »

Il a poursuivi : « Si l’humanité n’est pas respectée, nous serons face à une autre forme des époques de l’ignorance (Jahiliyya), et c’est ce que nous voyons aujourd’hui, où le progrès est employé pour tuer les gens. »

Il a appelé à « fermer la voie à la division, car l’unité exige aujourd’hui le respect de la souveraineté des États musulmans », et à « placer la sécurité de la région au premier plan, ce qui constitue le cœur même de l’unité des pays musulmans ».

Il a fait remarquer que « l’unité islamique s’étend également au domaine de la technologie, de la science, du commerce et de l’économie », ajoutant : « Notre Livre est unique et notre Prophète est unique, ce qui nous impose l’unité et le renforcement de notre coopération sur divers plans. »

Il a estimé que « le rôle de l’unité islamique réside dans la construction de l’avenir des pays musulmans, et elle est le capital de toute résilience et de toute dignité. »

Et de conclure : « Nous devons appliquer l’unité dans notre propre maison d’abord si nous voulons parler d’unité islamique. L’unité n’est pas une tactique pour la nation, et notre devoir est de la transformer en une volonté opérationnelle. »

« Notre message est le rapprochement et l’unité au sein de la nation islamique »

Dans son discours, le secrétaire général du Rassemblement mondial pour le rapprochement des écoles de pensée islamiques, Cheikh Hamid Shahriari, a confirmé que « la guerre contre l’Iran se poursuit parce qu’elle constitue un modèle à suivre dans le monde islamique. »

Cheikh Shahriari a expliqué que « l’ennemi a ciblé les institutions iraniennes parce qu’elles forment une civilisation qui effraie l’Occident et menace ses intérêts dans la région. »

Il a souligné que « l’Iran fait s’effondrer actuellement le capitalisme arrogant et l’hégémonie américaine », observant que « la jeunesse de l’Iran et ses forces armées ont prouvé la puissance de notre pays, et les ennemis n’ont pas pu atteindre leurs objectifs. »

Il a ajouté : « Cette guerre n’est pas seulement pour les ressources, mais c’est une confrontation entre la civilisation islamique et la barbarie occidentale », insistant sur le fait que « la puissance de l’Iran s’est manifestée dans le ciblage des bases américaines d’où les ennemis se sont enfuis. »

Il a poursuivi : « Dans cette bataille avec l’ennemi, des messages de fraternité nous sont parvenus du monde islamique, confirmant l’importance de l’unité islamique. »

Il a affirmé que « le message de la direction iranienne depuis toujours, et la recommandation de l’Imam martyr Sayyed Ali Khamenei, est le rapprochement et l’unité au sein de la nation islamique », remerciant « tous les pays arabes et musulmans qui œuvrent pour le rapprochement, l’unité et la solidarité ».

« J’appelle à la solidarité avec l’Iran face aux ennemis »

De son côté, le vice-président du Conseil supérieur chiite au Liban, Cheikh Ali Al-Khatib, a estimé que « la nation islamique fait face à des défis existentiels sans précédent face aux criminels qui veulent dominer le monde. »

Cheikh Al-Khatib a affirmé que « la République islamique en Iran se dresse face aux tyrans de la terre en s’appuyant sur les concepts de l’Islam civilisé. »

Il a appelé « tous les États et les oulémas à la solidarité avec l’Iran face aux ennemis, sur la base que la nation islamique forme un seul corps », ainsi qu’au « dialogue islamo-islamique pour renforcer l’unité et le rapprochement tout en respectant la spécificité de chaque partie. »

Il a souligné que « la coopération entre les pays musulmans est le seul moyen de faire face au gaspillage des ressources de la nation. »

Et il a déclaré : « La militarisation de la technologie et de l’intelligence artificielle a pris aujourd’hui une tournure destructrice pour l’humanité. »

Il est à noter que le congrès, qui se tient de manière décentralisée, se poursuivra jusqu’au dimanche 30 août 2026 à Téhéran ainsi que dans les villes de Qom et Mashhad, parallèlement à l’organisation de 4 sessions spécialisées dans les provinces d’Azerbaïdjan occidental, du Kurdistan, du Golestan et du Khorasan-e Razavi.

Source : Médias