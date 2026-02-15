SG du Hezbollah Cheikh Qassem à Velayati : Le Hezbollah a déjoué les objectifs de l’agression, et la fermeté de l’Iran est essentielle à la poursuite de cette approche

Dans un message adressé samedi à Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran pour les affaires internationales, le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « le parti est parvenu à déjouer les objectifs de la récente agression, malgré le martyre de plusieurs de ses dirigeants et les lourdes pertes subies ».

Cheikh Qassem a précisé que « le message de Velayati lui était parvenu environ trois semaines après son envoi, ce qui explique le délai de réponse ». Il a souligné que « le Hezbollah n’oubliera pas le soutien apporté par Velayati lors des débuts du parti et durant son mandat de ministre des Affaires étrangères iranien ».

Il a également insisté sur le rôle fondamental joué par « la République islamique d’Iran dans le soutien à la résistance et au peuple palestinien», saluant « la fermeté de l’Iran au cours des dernières décennies face aux guerres et aux sanctions ».

Le secrétaire général du Hezbollah a également estimé que « la fermeté des dirigeants iraniens a été l’un des principaux facteurs du maintien de cette approche ».

Concernant l’agression israélienne de grande ampleur contre le Liban (septembre-novembre 2014), cheikh Qassem a expliqué « qu’elle a été marquée par de violents affrontements suite au martyre de plusieurs dirigeants. Cependant, la résistance a poursuivi son cours et a déjoué une tentative d’élimination du Hezbollah ».

Il a conclu en appelant « à un soutien et à des prières continus », souhaitant « la victoire à l’Iran contre ses ennemis ».

Cheikh Qassem avait précédemment affirmé, le 26 janvier, que le Hezbollah ne resterait pas silencieux face à toute menace contre le Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, Sayyid Ali Khamenei, soulignant que « le parti est prêt à la confrontation et prendrait sa décision en temps voulu ».

Source : Médias