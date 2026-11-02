Roi de Jordanie : il n’y aura « ni sécurité ni stabilité » régionale sans terre pour les Palestiniens

Le roi de Jordanie Abdallah II, à l’occasion d’un discours devant le Parlement lundi, a martelé que la sécurité dans la région ne pourrait être atteinte tant que les droits des Palestiniens sur leurs terres ne seraient pas respectés.

« Il ne peut y avoir ni sécurité ni stabilité dans notre région sans le respect du droit du peuple palestinien sur ses terres. (…) Les ambitions expansionnistes d’Israël restent la plus grande menace pour l’avenir et les espoirs de la région », a déclaré le souverain jordanien.

La Jordanie prône depuis longtemps une solution à deux États et a signé un traité de paix avec Israël en 1994.

« En dépit des appels internationaux pour mettre fin aux violations commises par Israël, la catastrophe humanitaire se poursuit à Gaza, tout comme les attaques incessantes à Jérusalem et en Cisjordanie », a ajouté Abdallah II.

Le roi jordanien s’exprimait aussi alors qu’Israël a annoncé lundi la fin d’une opération militaire israélienne à Hébron qui a entraîné le déplacement de plus de 3.000 habitants palestiniens.

L’armée était entrée il y a dix jours dans la ville, la plus grande de Cisjordanie occupée, juste après une opération de résistance à un checkpoint voisin qui avait coûté la vie à deux soldats.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait dénoncé l’opération, évoquant « le spectre du nettoyage ethnique ».

Source : Avec AFP