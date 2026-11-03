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    Gardiens de la Révolution : Nous avons commencé à mettre en œuvre les directives du Commandant en chef des forces armées et nous restons sur le terrain de l’affrontement

      Dans un communiqué, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran a confirmé avoir entamé la mise en œuvre de toutes les mesures et directives récentes édictées par le Commandant en chef des forces armées lors de sa rencontre avec les hauts commandants.

      Le Corps des Gardiens a adressé un avertissement au « camp de l’ennemi américano-sioniste et à ses alliés régionaux », affirmant qu’il « demeurera sur le terrain de l’affrontement, où que ce soit dans le monde ».

      Il a souligné que le soutien national aux forces armées constitue « un pilier stratégique face à l’hostilité étrangère envers l’Iran et à ses agents, et forme l’axe central de nos missions ».

      Il a également fait état d’une préparation au combat intelligente, de la mise à jour de la banque de cibles, et du fait que « les actifs matériels et immatériels de l’ennemi sont désormais dans la ligne de mire, exposés à une riposte immédiate ».

      Le communiqué ajoute : « Nous n’hésiterons pas un seul instant à exécuter ces directives, en coordination et en synergie avec l’ensemble des forces armées et des défenseurs de la patrie. »

      Le Guide de la République islamique d’Iran avait déclaré que les forces armées et le peuple iranien « sont ceux qui détermineront le moment de la fin de la guerre ainsi que ses conditions, si les ennemis venaient à lancer de nouvelles attaques ».

      Cela intervient alors que des démarches diplomatiques sont en cours pour réduire les tensions, sur fond de menaces croissantes d’une nouvelle agression contre l’Iran, Téhéran promettant, pour sa part, une riposte d’une ampleur bien supérieure.

      Source : Médias

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