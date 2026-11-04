Une source militaire à l’agence Sabaa : Nous mettons en garde les investisseurs en Arabie saoudite contre le piège Aramco, car elle se trouve dans notre ligne de mire

Une source militaire yéménite a appelé les investisseurs en Arabie saoudite à se méfier du piège Aramco, soulignant que l’entreprise se trouve dans la ligne de mire des forces armées yéménites. Cette déclaration a été faite à l’agence Sabaa, basée à Sanaa.

La source yéménite a expliqué que les dividendes élevés « pourraient constituer un piège pour les investisseurs, s’ils masquent les risques ou suggèrent une stabilité illusoire à long terme ».

Elle a ajouté que 97 % des dividendes d’Aramco sont fictifs, dans la mesure où ils correspondent à la part de l’Arabie saoudite dans l’entreprise et ne sont pas distribués aux autres actionnaires.

La source a également fait remarquer que « le recours d’Aramco à un emprunt de 10 milliards de dollars nécessite un réexamen de sa situation financière, compte tenu des risques qui pèsent sur ses installations ».

Ces propos interviennent alors que les forces armées yéménites continuent de cibler des aéroports saoudiens et des infrastructures énergétiques — dont celles d’Aramco — en réponse à l’agression saoudienne contre le pays. Cette stratégie vise à contraindre Riyad à mettre fin à la guerre et au blocus imposé depuis plus de dix ans.

Par ailleurs, le président d’Aramco, Amin Nasser, a qualifié les tensions pesant sur l’approvisionnement en pétrole brut de « dangereuses à l’échelle mondiale ».

Lors d’une intervention au Congrès mondial de l’énergie à Riyad, M. Nasser a souligné que les stocks commerciaux terrestres sont désormais bien inférieurs à 6 milliards de barils, ajoutant : « Il s’agit de la dernière ligne de défense disponible ».

Il a estimé, en outre, que la forte hausse des prix des produits pétroliers raffinés « aggrave encore davantage le défi ».

Source : Médias