Sources irakiennes : L’armée irakienne établit un cordon de sécurité aux frontières avec l’Iran et le Koweït

Des sources militaires irakiennes ont indiqué à la chaine satellitaire irakienne Al-Mayadeen Plus que l’armée irakienne a mis en place un cordon de sécurité le long des frontières communes avec le Koweït et l’Iran, en prévision d’éventuelles répercussions dans la période à venir.

Selon ces sources, ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un relèvement du niveau d’alerte et d’un renforcement du déploiement sécuritaire le long de la zone frontalière, afin de faire face à toute évolution susceptible d’affecter la sécurité des frontières irakiennes.

Cette décision intervient dans un contexte de montée des tensions régionales et de persistance des pressions et menaces américaines à l’encontre de l’Iran et des forces de la Résistance dans la région. Parallèlement, l’Irak cherche à empêcher que les retombées d’une éventuelle nouvelle confrontation ne se propagent à l’intérieur de son territoire.

Ce déploiement aux frontières avec l’Iran et le Koweït revêt une importance accrue compte tenu de la sensibilité du front du Golfe. Par ailleurs, des factions de la Résistance irakienne réaffirment leur détermination à s’opposer à la présence américaine, conditionnant toute discussion sur leur arsenal à la fin des menaces et au retrait de la présence militaire étrangère.

Source : Médias