mercredi, 04/11/2026   
   Beyrouth 01:36
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Sources irakiennes : L’armée irakienne établit un cordon de sécurité aux frontières avec l’Iran et le Koweït

      Des sources militaires irakiennes ont indiqué à la chaine satellitaire irakienne Al-Mayadeen Plus que l’armée irakienne a mis en place un cordon de sécurité le long des frontières communes avec le Koweït et l’Iran, en prévision d’éventuelles répercussions dans la période à venir.

      Selon ces sources, ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un relèvement du niveau d’alerte et d’un renforcement du déploiement sécuritaire le long de la zone frontalière, afin de faire face à toute évolution susceptible d’affecter la sécurité des frontières irakiennes.

      Cette décision intervient dans un contexte de montée des tensions régionales et de persistance des pressions et menaces américaines à l’encontre de l’Iran et des forces de la Résistance dans la région. Parallèlement, l’Irak cherche à empêcher que les retombées d’une éventuelle nouvelle confrontation ne se propagent à l’intérieur de son territoire.

      Ce déploiement aux frontières avec l’Iran et le Koweït revêt une importance accrue compte tenu de la sensibilité du front du Golfe. Par ailleurs, des factions de la Résistance irakienne réaffirment leur détermination à s’opposer à la présence américaine, conditionnant toute discussion sur leur arsenal à la fin des menaces et au retrait de la présence militaire étrangère.

      Source : Médias

      En Lien

      Sources irakiennes : L’armée irakienne établit un cordon de sécurité aux frontières avec l’Iran et le Koweït

      Sources irakiennes : L’armée irakienne établit un cordon de sécurité aux frontières avec l’Iran et le Koweït

      Une source militaire à l’agence Sabaa : Nous mettons en garde les investisseurs en Arabie saoudite contre le piège Aramco, car elle se trouve dans notre ligne de mire

      Une source militaire à l’agence Sabaa : Nous mettons en garde les investisseurs en Arabie saoudite contre le piège Aramco, car elle se trouve dans notre ligne de mire

      Gardiens de la Révolution : Nous avons commencé à mettre en œuvre les directives du Commandant en chef des forces armées et nous restons sur le terrain de l’affrontement

      Gardiens de la Révolution : Nous avons commencé à mettre en œuvre les directives du Commandant en chef des forces armées et nous restons sur le terrain de l’affrontement