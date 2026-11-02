Syrie : Un complot visant la raffinerie de Homs déjoué, une cellule de Daech démantelée à Deir Ezzor

Les autorités syriennes ont annoncé le démantèlement d’un « complot terroriste » visant la raffinerie de pétrole de Homs, située dans le centre du pays, et l’arrestation d’une cellule affiliée à Daech dans la province de Deir Ezzor pour « son implication dans des assassinats dans la province ».

Une source au sein de la Direction générale du renseignement a indiqué dimanche à l’agence de presse syrienne SANA qu’un complot terroriste visant la raffinerie de Homs avait été déjoué, mais l’agence n’a pas fourni plus de détails sur l’incident.

La raffinerie de Homs est l’une des deux raffineries de pétrole de Syrie, avec celle de Banias, et elles jouent un rôle clé dans l’approvisionnement en produits pétroliers.

Attaques répétées contre les installations pétrolières

Le 15 octobre, la Compagnie pétrolière syrienne a annoncé qu’un oléoduc transportant des produits pétroliers de Banias à Homs avait été la cible d’une opération de sabotage visant à voler du pétrole, près du village d’Hadida, dans la campagne ouest de Homs, ce qui a provoqué des fuites d’essence.

Le même jour, la société a annoncé qu’une explosion a eu lieu dans le gazoduc d’exportation Al-Jabsah, dans la région d’Al-Arbidi, dans la campagne sud de Hasakah (nord-est), ce qui a provoqué un incendie.

Le 30 septembre, la Compagnie syrienne d’électricité a annoncé que les centrales électriques de Deir Ali, d’Al-Nasiriya et de Tichrine étaient hors service, suite à une explosion dans un gazoduc à la centrale de Tichrine, dans la campagne de Damas, qui a entraîné l’arrêt des approvisionnements en gaz nécessaires à leur fonctionnement.

Cellule de Daech à Deir Ezzor

Par ailleurs, dans le gouvernorat de Deir Ezzor, le Service général de renseignement, en coopération avec les Forces de sécurité intérieure, a arrêté une « cellule terroriste affiliée à Daech (État islamique-EI), composée de deux personnes, à la suite d’une surveillance attentive des renseignements ».

Les Forces de sécurité intérieure ont déclaré hier, dimanche, dans un communiqué, que les enquêtes « ont révélé l’implication des détenus dans la perpétration d’une série d’assassinats dans la province, dont le dernier visait le focntionnaire du ministère de la Défense, Ibrahim Al-Jassem, abattu d’un coup de feu près de la mosquée Al-Rashid dans la ville d’Al-Mayadin. »

Source : Médias