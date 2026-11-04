Trump : La guerre contre l’Iran est en grande partie responsable de la défaite électorale

La fortune de Trump et sa famille a considérablement augmenté depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025 (AP)

Le président américain Donald Trump a reconnu que la défaite aux élections de mi-mandat était, dans une large mesure, la conséquence de la guerre contre l’Iran, affirmant que cela était « en grande partie vrai ».

Dans ses déclarations, Trump a mis en garde les démocrates contre toute tentative d’engager une procédure de destitution à son encontre, affirmant qu’ils « détruiraient le Parti démocrate » s’ils franchissaient ce pas.

Trump a ajouté qu’il parviendrait probablement à trouver un terrain d’entente avec les démocrates, tout en réitérant ses avertissements quant aux répercussions d’une éventuelle démarche visant à le destituer.

De son côté, le vice-président américain, J.D. Vance, a attribué la défaite des républicains lors des élections de mi-mandat à la guerre contre l’Iran ainsi qu’à l’évolution de la nature des relations avec « Israël ».

Plus tôt dans la journée, le Parti démocrate a décroché la majorité au Sénat américain, remportant une victoire notable avec 54 sièges sur 100, contre 44 pour les républicains. Ce résultat fait suite aux victoires de ses candidats dans les États du Michigan, de l’Iowa, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de l’Ohio, du Texas, du Kansas et de la Géorgie, selon les résultats préliminaires.

Source : Médias