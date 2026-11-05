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    Iran : Trois navires ont pris feu dans le détroit d’Ormuz. Deux Lucas interceptés

      L’Iran a affirmé jeudi que deux pétroliers et un remorqueur avaient pris feu dans le détroit d’Ormuz.

      Mercredi soir, « un grand pétrolier qui tentait de franchir le passage interdit au sud du détroit d’Ormuz a pris feu après avoir heurté une mine et a été immobilisé », ont indiqué les Gardiens de la révolution (CGRI), cités par les médias d’Etat iraniens.

      Dans un incident distinct, « un autre superpétrolier a été immobilisé par un violent incendie tandis qu’il quittait la partie orientale du détroit d’Ormuz. Un remorqueur qui s’était approché du superpétrolier pour éteindre l’incendie a également pris feu », indique ce même message.

      Selon le CGRI, les États-Unis, en incitant les navires à désobéir aux instructions et à traverser un couloir miné, imposent des coûts d’assurance exorbitants aux contribuables américains et à leurs alliés dans la région pour les navires endommagés.

       « Toute tentative de violation des lois dans le détroit d’Ormuz ne fera qu’entraîner de nouvelles pertes financières et des défaites politiques pour les États-Unis », a-t-il ajouté dans un communiqué.

      Depuis le début du conflit, Téhéran verrouille ce passage maritime et cible régulièrement des navires qui tentent de le traverser sans son autorisation. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens.

      Par ailleurs, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir pris le contrôle de deux drones de type Lucas dans l’espace aérien iranien.

      Source : Médias

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