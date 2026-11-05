Les voix pro-palestiniennes gagnent du terrain au Congrès américain après les élections de mi-mandat de 2026

Onze nouveaux élus se joignent aux militants déjà en place, renforçant ainsi la représentation pro-palestinienne et les appels à mettre fin au soutien militaire américain à Israël.

Parmi ces victoires figurent deux candidats au Sénat et neuf candidats à la Chambre des représentants, dont plusieurs ont appelé à la fin de l’aide militaire américaine à Israël ou l’ont accusé de commettre un génocide à Gaza.

Ces victoires interviennent alors que les démocrates reprennent le contrôle des deux chambres du Congrès, offrant ainsi aux responsables davantage d’opportunités de contester les transferts d’armes américains à Israël, d’examiner de près l’aide militaire et de faire pression pour un changement de politique de Washington concernant la guerre menée par Israël à Gaza.

Voici la liste des parlementaires nouvellement élus et des membres du Congrès qui défendent les droits des Palestiniens.

Sénat américain

Abdul El-Sayed, Michigan

Ce médecin et ancien responsable de la santé publique a battu le républicain Mike Rogers, devenant ainsi le premier Américain musulman élu au Sénat américain.

El-Sayed s’est fait le fervent défenseur des droits des Palestiniens, qualifiant la guerre d’Israël contre Gaza de génocide et appelant à la fin du soutien militaire américain à Israël.

Troy Jackson, Maine :

L’ancien président du Sénat du Maine a battu la sénatrice républicaine Susan Collins, qui briguait un cinquième mandat. Jackson a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza et a appelé à la fin de l’aide militaire américaine à Israël.

Chambre des députés

Darializa Avila Chevalier, New York

Le candidat démocrate qui a remporté le 13e district congressionnel de l’État est une ancienne militante de l’Université Columbia et proche des Socialistes Démocrates d’Amérique. Elle a défendu sa présence à un rassemblement pro-palestinien le 8 octobre 2023. Elle a également reçu le soutien du maire de New York, Zohran Mamdani.

Claire Valdez, New York

Un membre des Socialistes démocrates d’Amérique et ancien législateur de l’État de New York a remporté le 7e district congressionnel de l’État. Valdez a été un critique virulent des politiques israéliennes et a également reçu le soutien de Mamdani.

Brad Lander, New York

L’ancien contrôleur de la ville de New York a remporté le 10e district congressionnel de l’État après avoir battu le député sortant pro-israélien Dan Goldman lors des primaires démocrates.

Lander a qualifié la campagne militaire israélienne à Gaza de génocide et son occupation des territoires palestiniens d’apartheid. Il soutient la solution à deux États et se décrit lui-même comme un « sioniste libéral » tout en défendant les droits des Palestiniens.

Adam Hamawy, New Jersey

Ce chirurgien plasticien égypto-américain, ancien médecin de combat de l’armée américaine, a remporté le 12e district congressionnel de l’État. Hamawy, qui a travaillé comme bénévole dans le domaine médical à Gaza en 2024, a milité pour la fin de l’aide militaire américaine à Israël.

Melat Kiros, Colorado

Le candidat socialiste démocrate a remporté le 1er district congressionnel de l’État après avoir battu la démocrate sortante de longue date, Diana DeGette, lors des primaires.

Kiros, qui est proche des Socialistes démocrates d’Amérique, a critiqué les politiques israéliennes et le sionisme. Elle est devenue la première femme noire élue au Congrès du Colorado.

Donavan McKinney, Michigan

Le représentant de l’État, affilié aux Socialistes démocrates d’Amérique, a remporté le 13e district congressionnel du Michigan.

McKinney a qualifié la guerre d’Israël contre Gaza de génocide et s’est également engagé à soutenir la loi « Block the Bombs Act », qui interdirait certaines ventes d’armes à Israël.

Christopher Rabb, Pennsylvanie

Le représentant de l’État a remporté le 3e district congressionnel de Pennsylvanie.

Rabb est proche des Socialistes démocrates d’Amérique et a critiqué la politique israélienne. En septembre, il a participé à une manifestation organisée avant le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Frederick D. Haynes III, Texas

Le pasteur de Dallas et militant des droits civiques a remporté le 30e district congressionnel de l’État, succédant à l’ancienne représentante Jasmine Crockett. Haynes s’est prononcé contre le génocide, notamment à Gaza.

Analilia Mejia, New Jersey

Cet organisateur progressiste a remporté un mandat complet pour représenter le 11e district congressionnel de l’État après avoir déjà obtenu ce siège lors d’une élection partielle.

Mejia a été un critique virulent de la campagne militaire israélienne à Gaza, la qualifiant de génocide et appelant à la fin du soutien américain à Israël.

Les législateurs réélus

Plusieurs membres sortants de la Chambre des représentants, qui ont défendu les droits des Palestiniens et critiqué le soutien américain à Israël, ont également été réélus.

Elles comprennent Rashida Tlaib, du 12e district congressionnel du Michigan ; Ilhan Omar, du 5e district congressionnel du Minnesota ; Alexandria Ocasio-Cortez, du 14e district congressionnel de New York ; Summer Lee, du 12e district congressionnel de Pennsylvanie ; Delia Ramirez, du 3e district congressionnel de l’Illinois ; Ayanna Pressley, du 7e district congressionnel du Massachusetts ; Pramila Jayapal, du 7e district congressionnel de Washington ; Andre Carson, du 7e district congressionnel de l’Indiana.

Tlaib et Omar ont été parmi les critiques les plus virulentes au Congrès à l’égard de la campagne militaire israélienne à Gaza et de l’aide militaire américaine à ce pays.

Influence progressive croissante

Les socialistes démocrates d’Amérique prévoyaient au moins cinq nouvelles victoires à la Chambre des représentants, impliquant Rabb, McKinney, Avila Chevalier, Valdez et Kiros.

Leur victoire étend la présence de l’organisation au Congrès au-delà de ses deux membres actuels, Ocasio-Cortez et Tlaib.

Les résultats indiquent une présence croissante des démocrates progressistes qui prônent des changements dans la politique de Washington envers Israël.

Cependant, les juges n’ont pas tous la même opinion. Certains sont favorables à une solution à deux États, tandis que d’autres préconisent des changements plus profonds dans la politique américaine, notamment des embargos sur les armes et la fin de l’assistance militaire.

Leur présence accrue pourrait intensifier la pression sur les dirigeants démocrates du Congrès concernant les transferts d’armes américains, l’aide militaire et le soutien diplomatique à Israël.

Source : Anadolu