El-Sayed appelle à arrêter l’armement des alliés de Washington qui commettent des violations

Le sénateur américain Abdul El-Sayed a appelé à un arrêt des ventes d’armes américaines aux gouvernements étrangers qui les utilisent pour commettre des exactions.

El-Sayed qui avait lancé cet appel lors d’une interview avec NPR, réalisée le 4 novembre, l’a republié via son compte X officiel ce jeudi.

We need to stop selling weaponry to foreign governments that use it to do the worst things, including genocide and apartheid and war. https://t.co/7nhYsPB3q6 — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 12, 2026

« Il faut mettre fin à la fourniture d’armes aux gouvernements étrangers qui les utilisent pour commettre les pires atrocités, notamment le génocide, l’apartheid et la guerre », a posté le premier sénateur musulman d’origine égyptienne.

El-Sayed a souligné que sa position ne se limitait pas à ‘Israël’, mais englobait également l’aide militaire américaine fournie à « l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie et le Pakistan », insistant sur le fait que l’argent des contribuables américains devrait être dépensé pour répondre aux besoins des citoyens des États-Unis, au lieu de financer des armées étrangères.

Concernant la politique américaine envers Israël, il a appelé à traiter ce pays selon les mêmes normes que celles appliquées aux autres, et à ne pas lui fournir de couverture au sein des Nations Unies, de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice.

Lors de sa campagne électorale pour le siège du Michigan au Sénat américain, lors des élections du 3 novembre, l’opposition d’El-Sayed à l’aide militaire américaine à Israël a été un élément central, tout comme son appel à étendre les soins de santé, à réduire le coût de la vie et à tenir l’argent des entreprises à l’écart de la politique.

Source : Médias