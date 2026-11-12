« Pas besoin d’un accord avec l’Iran », assure Trump

« Nous n’avons pas besoin d’un accord avec l’Iran », a affirmé jeudi Donald Trump, assurant que « ces jours-là » étaient « depuis longtemps révolus ».

« On a leur argent, des centaines de milliards de dollars, et on a leur détroit », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Dans le même message, Donald Trump dit avoir demandé à son vice-président JD Vance de concentrer ses efforts sur « la corruption et le crime massifs » dans les États et villes gérés par les démocrates, qu’il qualifie de « désastres corrompus ».

Donald Trump a semblé ainsi démentir un article du Wall Street Journal selon lequel JD Vance envisagerait de mener des négociations directes avec Téhéran.

Selon le quotidien new-yorkais, le vice-président aurait envoyé une lettre en octobre au dirigeant iranien Mohsen Rezaei, chef de la sécurité du pays, pour demander une rencontre. Aucune date n’a été fixée, précise le WSJ, mais Washington et Téhéran se parlent par médiateurs interposés pour décider de la suite.

Au lendemain de la déroute des républicains aux élections de mi-mandat du 3 novembre, JD Vance avait fait porter la responsabilité de cette défaite sur la guerre en Iran.

« Tout le monde sait pourquoi nous avons perdu. Et toute conversation franche sur la voie à suivre doit dorénavant commencer par-là », avait dit celui qui se positionne déjà pour succéder à Donald Trump en 2028.

Source : Avec AFP