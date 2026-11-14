Reprise des vols après 4 heures et le ministre des Transports dévoile l’origine de la panne

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a suspendu les décollages dans tous les aéroports du pays vendredi soir en raison d’une anomalie dans les données radar et les communications, avant de lever la décision après environ 4 heures.

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré que le problème a commencé à 15h36 (heure de la côte Est), lorsque des cas d’instabilité et d’incohérence sont apparus dans les données radar et les communications avec les avions. Il a ajouté que la décision a été prise à titre précautionneux pour garantir la sécurité des voyageurs, alors que plus de 3 500 avions étaient en vol dans l’espace aérien.

Atterrissage en toute sécurité des avions

Conformément aux déclarations officielles, les pilotes et les contrôleurs aériens ont suivi des procédures d’urgence préétablies, ce qui a permis aux avions d’atterrir progressivement et en toute sécurité. M. Duffy a indiqué que le nombre d’avions dans l’espace aérien est tombé à moins de 400 d’ici 20h00. La suspension n’a pas inclus les vols et opérations critiques, y compris les évacuations médicales, les livraisons de fournitures vitales et les opérations d’application de la loi.

Cause de la panne

Le ministre Duffy a imputé la perturbation à la vétusté des équipements du système de contrôle du trafic aérien, affirmant que les commutateurs et routeurs obsolètes ont subi une pression dépassant leur capacité de charge, entraînant l’apparition de données incohérentes. Il a souligné que le système n’avait pas perdu l’intégralité de ses systèmes radar et de communication.

Les responsables ont confirmé que l’incident n’était pas une cyberattaque, du moins au stade où cela a été annoncé, tandis que le Service météorologique national a précisé que les radars météorologiques n’avaient pas été affectés.

Levée de la suspension et retards des vols

L’interdiction nationale de décollage a été levée à 21h15 (heure de la côte Est), mais M. Duffy a averti que la reprise d’un trafic normal prendrait du temps en raison de l’accumulation des retards et de l’encombrement des aéroports après les heures d’arrêt.

Le ministre a déclaré que l’incident met en évidence la nécessité d’une modernisation globale du système de contrôle du trafic aérien américain, exhortant le Congrès à fournir 50 milliards de dollars pour remplacer une infrastructure qu’il qualifie d’obsolète, comprenant des lignes de communication en cuivre datant des années 1980.

La suspension a provoqué d’importantes perturbations dans le trafic aérien, avec des milliers de retards et d’annulations dans les aéroports américains, tandis que les compagnies aériennes et les aéroports ont commencé à gérer l’accumulation des vols après la levée de la décision. Selon CNN, le nombre de personnes bloquées en raison des annulations a été estimé à environ 1,5 million de personnes.

Source : Médias