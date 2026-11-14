La carte du déploiement militaire américain autour de l’Iran : la disposition à une « guerre limitée » est en place

Par Hussein Al-Amin

Les États-Unis maintiennent aux alentours de l’Iran une force navale et aérienne importante, leur permettant de poursuivre le blocus et d’exécuter des frappes militaires plus larges, tandis que des renforts supplémentaires se dirigent vers la région, dont une partie vise probablement à remplacer les forces déployées et à pérenniser leurs opérations.

Cette force s’appuie sur un vaste réseau de ravitaillement en carburant, de reconnaissance et de logistique s’étendant jusqu’à l’Europe, ce qui confère à Washington une capacité d’escalade, tout en l’exposant également à des charges croissantes liées aux munitions, à la maintenance et aux équipages.

Selon un rapport d’Allison Bath dans Stars and Stripes, publié la semaine dernière et citant le « Commandement central américain » (CENTCOM), environ 50 000 militaires américains sont déployés dans la région, où leurs missions incluent l’exploitation de navires, d’avions, de défenses aériennes, ainsi que le commandement et le soutien, en plus de deux porte-avions et d’au moins quinze autres navires de guerre, fournissant ainsi aux États-Unis une force capable d’interception, de protection et de frappe simultanées.

L’image du déploiement présentée par l’analyste de l’US Naval Institute indique la présence des porte-avions George Washington et George H.W. Bush dans la mer d’Arabie, avec les 5e et 7e ailes aériennes, ainsi que deux destroyers dans la mer Rouge, outre d’autres unités navales en Méditerranée.

Cette force assume des rôles effectifs dans l’imposition du blocus sur les ports iraniens et la protection du déploiement américain, au milieu des affrontements continus dans le détroit d’Ormuz.

Le groupe aéronaval du Theodore Roosevelt est en tête des renforts américains attendus, dont l’arrivée au Moyen-Orient est prévue d’ici la fin du mois en cours.

Cependant, un rapport de Heather Mongilio, de l’US Naval Institute, a suggéré que le Roosevelt remplacerait le George Washington, maintenant ainsi la probabilité d’une réunion de trois porte-avions liée à la durée du chevauchement entre l’arrivée de l’un et le départ de l’autre, et excluant le scénario de leur partage simultané de missions opérationnelles.

La même logique s’applique au groupe amphibie de débarquement ; selon un rapport d’Ian Ellis Jones dans The War Zone la semaine dernière, le groupe de débarquement Makin Island était encore au Japon, avec une forte probabilité qu’il prenne en charge les missions du groupe Boxer, repéré dans l’océan Indien il y a quelques jours.

Les opérations de relève permettent de renouveler la force, d’alléger la pression sur les équipages et les navires, et peuvent augmenter temporairement l’intensité du déploiement, tandis que l’augmentation durable est déterminée par le bilan des arrivées et des départs.

Dans les airs, l’aviation embarquée sur porte-avions se combine avec des chasseurs opérant depuis des bases aériennes situées dans la région.

Une étude de Stephen Cohen, de l’Institut d’études de sécurité nationale (INSS) d’Israël, publiée la semaine dernière, relève la présence dans la région de chasseurs F-15E, F-16C, F-35A et d’avions A-10 en nombre indéterminé. L’étude estime la présence d’environ 200 avions ravitailleurs KC-135 et KC-46 répartis entre l’Europe et la zone du CENTCOM.

Ce réseau permet d’élargir le rayon d’action des chasseurs et de prolonger leur temps de vol, soutenant ainsi la continuité des sorties aériennes. En outre, des avions de reconnaissance, d’alerte avancée, de communication et de patrouille maritime permettent de surveiller l’activité aérienne et navale et de coordonner les opérations entre des bases éloignées.

En revanche, l’étude de l’Institut n’a pas détecté de « bombardiers stratégiques » positionnés sur des sites avancés au cours de la période couverte, tout en maintenant la possibilité de les utiliser depuis l’extérieur de la région.

Quant aux images aériennes de la base américaine d’Al Udeid au Qatar, traitées par une étude de Gregory Roman au Middle East Forum au début du mois en cours, elles fournissent un indice de la poursuite de l’activité de l’arme aérienne sur place, sans toutefois offrir la précision nécessaire pour identifier les types d’avions.

Ce déploiement est accompagné d’un mouvement de transport militaire vers la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar et Israël, où dix avions de transport américains ont atteint les seules bases d’Ovda et de Nevatim vers la fin du mois dernier.

Des rapports israéliens ont lié ces vols au renforcement des défenses aériennes et au réapprovisionnement en munitions, sur la base du départ de ces appareils de la base de Fort Bliss au Texas, où sont stationnées des unités de défense aérienne.

Dans ce contexte, l’étude de l’Institut d’études de sécurité nationale estime la présence de sept à neuf batteries Patriot et de deux à trois batteries THAAD dans la région. Ces systèmes servent à protéger les forces et les installations américaines contre d’éventuelles ripostes iraniennes, que ce soit pendant la poursuite du blocus et des opérations limitées ou en cas d’élargissement des frappes.

Cependant, les chiffres estimés des batteries ne révèlent pas le volume des stocks restants de missiles intercepteurs, un facteur déterminant pour la capacité à absorber des attaques prolongées.

La nature du déploiement américain et le mouvement des renforts indiquent que les États-Unis maintiennent une capacité militaire leur permettant d’élargir leurs opérations contre l’Iran sans nécessiter de mobilisation supplémentaire massive, tandis qu’une partie des mouvements vise à renouveler les forces et à pérenniser leur déploiement.

À la lumière de la configuration actuelle, la poursuite du blocus naval, parallèlement aux opérations d’interception et aux frappes limitées, apparaît comme le scénario le plus probable à court terme, d’autant plus que les opérations de relève des porte-avions, des groupes amphibies et le renforcement des défenses aériennes concordent avec les exigences de prolongation des opérations en cours.

En revanche, la perspective de basculer vers un cycle de frappes aériennes et navales plus intenses, fondé sur les capacités déjà existantes — y compris les porte-avions, les chasseurs, ainsi que le réseau de ravitaillement et de reconnaissance —, reste mise en avant.

Quant au lancement d’une campagne militaire vaste et continue pendant des semaines, il demeure une option envisageable, mais les données publiques n’indiquent pas que toutes ses conditions préalables soient réunies, en particulier en ce qui concerne les stocks de munitions, les taux de disponibilité opérationnelle des aéronefs et des navires, la capacité à compenser le matériel consommé, et la protection des bases face à des ripostes iraniennes prolongées.

De même, les rassemblements de forces ne montrent aucun signe de préparation à des opérations terrestres d’envergure.

Par conséquent, la carte du déploiement actuel suggère la persistance de la pression et du blocus, tout en maintenant l’option d’une escalade aérienne et navale rapide, tandis que le passage à une guerre prolongée reste lié à la capacité des États-Unis à maintenir les opérations au rythme requis.

Source : Médias