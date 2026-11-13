Maariv : L’Iran se prépare à une nouvelle confrontation avec « Israël », sur fond de divergences croissantes entre Trump et Netanyahu

Des Iraniens issus de toutes les couches de la société se sont rassemblés sur la place Enghelab, à Téhéran, pendant la récente guerre. (Illustration)

Le journal israélien Maariv a affirmé que l’Iran se prépare à une nouvelle phase de confrontation avec Israël, alors même que les États-Unis et « Israël » sont confrontés à une réalité qui contredit leurs propres déclarations de l’année écoulée concernant les capacités iraniennes.

Le rapport de Maariv, rédigé par son correspondant et analyste des questions militaires Avi Ashkenazi, s’est appuyé sur des informations publiées par l’agence Bloomberg — citant des renseignements occidentaux — selon lesquelles l’Iran maintient un rythme de production de 50 missiles balistiques par mois et dispose d’un stock supplémentaire de 1 700 missiles balistiques.

Le journal a souligné que ces données contredisent les déclarations de hauts responsables de l’administration américaine et démontrent que Téhéran continue de renforcer ses capacités militaires.

Citant un rapport de l’Institut Amit pour la recherche sur le terrorisme et le renseignement, le journal a indiqué que « l’Iran intensifie ses activités régionales — du Liban à la Syrie et à l’Irak, jusqu’au Yémen » —, agissant ainsi en position de force et cherchant à étendre son influence dans la région.

Le journal reconnaît qu’il est désormais difficile de qualifier l’Iran d’« État épuisé » ; le pays se prépare en effet à une nouvelle confrontation, tout en menant actuellement une « guerre des nerfs » contre Israël et les États-Unis, marquée par des échanges de déclarations et des démonstrations de force. Le journal Maariv a estimé que Téhéran tire profit de la situation politique américaine — marquée par ce qu’il qualifie de phase de « canard boiteux » (« lame duck ») pour le président Donald Trump — alors même qu’Israël est absorbé par sa propre crise politique interne.

Divergences entre Trump et Netanyahu au sujet de l’Iran

Dans ce contexte, Maariv a souligné l’existence de divergences entre Donald Trump et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, quant à la stratégie à adopter face à l’Iran.

Le journal a expliqué que Netanyahu pousse en faveur d’une nouvelle confrontation, tandis que Trump réévalue sa position à la suite de la défaite de son camp lors des élections de mi-mandat au Congrès.

Il a ajouté « qu’Israël et Washington peinent à définir les prochaines étapes vis-à-vis de Téhéran, compte tenu du maintien des capacités militaires iraniennes et de la poursuite de ses activités dans la région.

Par ailleurs, le journal s’est interrogé sur la capacité « d’Israël » — confronté à un déficit budgétaire annuel de 12 milliards de shekels — à relever, après plus de trois ans de guerre, les défis économiques tout en continuant à renforcer sa puissance militaire.

Source : Médias