Des drones suspects repérés au-dessus d’une base britannique ; alerte de sécurité américaine

Les forces américaines ont annoncé être intervenues vendredi soir après avoir détecté une activité non autorisée, probablement due à des drones, au-dessus de la base aérienne de Lakenheath. Aucun blessé ni dégât matériel (aéronefs ou infrastructures) n’a été signalé.

Un porte-parole de l’US Air Force a déclaré que les forces continuent de travailler avec les autorités britanniques pour assurer la sécurité du personnel militaire, des civils et des contractuels présents sur la base.

« La situation est désormais résolue », a indiqué de son côté un porte-parole du ministère britannique de la Défense, qui évoque également des « signalements d’une activité non autorisée de drone » sur la base de Lakenheath.

Cet incident survient alors que les États-Unis ont, ces dernières semaines, déplacé des bombardiers basés en Grande-Bretagne et utilisés pour lancer des raids sur l’Iran, et ont également procédé au ravitaillement en vol d’avions de Grande-Bretagne vers l’Allemagne, sur fond d’informations liant certains de ces mouvements à des menaces iraniennes.

Des bombardiers américains avaient quitté la base aérienne britannique de Fairford pour des raisons de sécurité après un incident dans la nuit du 27 septembre, au cours duquel un groupe d’hommes à bord de camionnettes s’était approché de la base, après le signalement de « trois véhicules suspects », où aucun engin explosif n’a été trouvé, mais de l’essence « en quantité ».

Téhéran a nié toute implication dans l’incident de Fairford ou dans des activités qualifiées de malveillantes par les autorités britanniques au Royaume-Uni.

Source : Médias