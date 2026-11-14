L’approche d’Eisenkot face au dilemme iranien : une « zone de destruction » plutôt qu’un renversement du pouvoir

Gadi Eisenkot, chef du parti Yesh Atid, s’est présenté aux dernières élections israéliennes avec un programme politique intérieur très détaillé, prévoyant notamment la création d’une commission d’enquête sur les événements du 7 octobre 2013, l’instauration du service militaire obligatoire et une réforme des relations entre les pouvoirs de l’État.

Tous ces points étaient toutefois éclipsés par un seul objectif : destituer Benjamin Netanyahu.

Sur le terrain, de l’Iran à Gaza, en passant par la Syrie et le Liban, Eisenkot se distingue de son rival par sa stratégie, non par ses objectifs.

Il axe ses critiques sur la manière dont les guerres sont menées plutôt que sur leurs objectifs, affirmant – comme il l’a répété à maintes reprises – qu’il existe un fossé important entre les résultats obtenus par les soldats sur le terrain et l’action de Netanyahu, qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs qu’il s’était lui-même fixés.

C’est peut-être en Iran que cette convergence et cette divergence entre les deux hommes se manifestent le plus clairement. À l’instar de Netanyahu, Eisenkot rejette tout « mauvais accord » qui repousserait l’échéance de la menace nucléaire iranienne, insistant sur un accord qui l’élimine « définitivement », avec une surveillance stricte sans limitation de temps ni de zone géographique. Cependant, son approche novatrice, qui le distingue de Netanyahou, réside dans sa proposition en cas d’échec des pressions, des négociations et des options militaires. Il exige que les États-Unis établissent ce qu’il appelle une « zone de destruction » autour des quelques sites où l’on pense que de l’uranium enrichi à 60 % est encore enfoui, avec un engagement américain déclaré de cibler toute tentative de déplacement et d’imposer une surveillance aérienne à long terme similaire à celle mise en place en Irak dans les années 1990. Cette approche transférerait la responsabilité d’Israël aux États-Unis, au moment même où ces derniers cherchent une issue au conflit iranien.

Dans le même esprit, Eisenkot diverge également de Netanyahu sur la question du changement de régime, que ce dernier considère comme son objectif principal. Après avoir constaté l’impossibilité d’atteindre cet objectif, Eisenkot préconise désormais de se contenter de mesures moins radicales, même si l’alternative qu’il propose revient en réalité à dépouiller le régime de son identité et de son rôle, rendant ainsi son renversement superflu.

Cependant, la décision finale ne leur appartient pas, mais aux États-Unis, qui ont répondu favorablement à deux reprises aux demandes d’Israël, en plaçant la barre très haut avant de la ramener à un niveau que ni Netanyahu ni Eisenkot ne peuvent dépasser.

Fait intéressant, alors que l’on craint de plus en plus que le Premier ministre par intérim ne prenne une mesure susceptible d’envenimer la situation, le site web Axios, citant une source bien informée, a rapporté que le chef du parti Yesh Atid ne juge pas la situation actuelle justifiant une action militaire immédiate contre l’Iran.

Les désaccords sur la gestion, pourvu que les objectifs des guerres soient partagés, n’entraînent pas de différences significatives.

Concernant la question palestinienne, aucun changement majeur n’est attendu si Eisenkot parvient à former un gouvernement. Tous deux rejettent la création d’un État palestinien, tiennent à maintenir le contrôle sécuritaire sur la Cisjordanie et s’accordent sur la nécessité de mettre fin au contrôle du Hamas dans la bande de Gaza.

La différence réside dans le délai imparti : Eisenkot fixe un horizon de 18 mois, tandis que l’approche de Netanyahu est flexible et sans perspective politique.

S’agissant spécifiquement de la Cisjordanie, le leader du « Camp du changement » n’appelle pas à l’arrêt de la colonisation, mais plutôt à son encadrement par des plans politiques limitant ses répercussions, et au maintien de l’Autorité palestinienne comme entité responsable de certains aspects de la vie quotidienne et de l’administration des Palestiniens, soulageant ainsi Israël du fardeau de l’occupation – une perspective que Netanyahu juge inutile.

La divergence la plus significative demeure leur position sur les attaques de colons, auxquelles Eisenkot s’engage à mettre fin dès sa prise de fonctions, compte tenu de leur impact négatif sur l’image d’Israël à l’étranger.

Au Liban et en Syrie, Eisenkot et Netanyahu s’accordent sur la nécessité de maintenir une « zone tampon » dans les deux pays, mais divergent quant à sa taille et sa fonction. Netanyahu considère l’intégralité des territoires occupés du sud du Liban et de la Syrie comme une « zone tampon indispensable », tandis qu’Eisenkot l’utilise comme monnaie d’échange, cherchant à en obtenir une partie en contrepartie de colonies qui, selon lui, pourraient permettre à Israël d’atteindre des objectifs qu’il ne peut atteindre seul, comme par exemple pousser le gouvernement libanais à une confrontation directe avec le Hezbollah. Une partie de la zone tampon au Liban, cependant, resterait hors de portée de toute colonisation.

Par Yahia Dbouk

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar