Syrie : niveau record des attaques israéliennes contre le sud. Les habitants craignent leur déplacement forcé

Le quartier général de la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) à Nabaa al-Fawwar, dans la campagne de Quneitra au sud de la Syrie, a été le théâtre d’une manifestation de familles de Syriens détenus par Israël.

Brandissant des photos de leurs fils, elles ont exigé des informations sur leur sort et leur libération, et ont appelé les autorités de transition et les Nations Unies à intervenir.

Cette manifestation survient alors que les forces d’occupation israéliennes continuent de renforcer leur emprise sécuritaire sur le sud de la Syrie en utilisant tous les moyens à leur disposition, notamment des bombardements, des restrictions de circulation pour les habitants et des attaques contre les journalistes.

Selon des statistiques récentes du Centre « Sijil », spécialisé dans le suivi des opérations israéliennes en Syrie, le nombre mensuel de violations enregistré en octobre a atteint un niveau record depuis le début de l’année, avec 395 violations. Le Centre a également noté que les forces d’occupation ont arrêté 287 Syriens depuis le 8 décembre 2024, dont 36 toujours en détention à la fin du mois dernier.

Ce chiffre s’ajoute aux cinq personnes détenues avant la chute du régime de Bachar al-Assad, portant à 41 le nombre total de détenus et de personnes disparues de force.

La durée de ces détentions temporaires a varié de quelques heures à 48 heures.

D’après le rapport, les opérations ne se sont pas limitées à des perquisitions domiciliaires et à l’arrestation d’habitants, mais ont également consisté à photographier les cartes d’identité, à mener des enquêtes de sécurité et démographiques sur les familles et leurs activités, et à adresser des avertissements aux responsables locaux afin de prévenir toute activité d’opposition à la présence israélienne.

Les forces d’occupation ont également érigé des points de contrôle entre les villages et sur les routes agricoles, soumettant les passants à des fouilles et des interrogatoires, et empêchant certains de poursuivre leur route.

Alors que la réponse officielle syrienne se limite à de rares « condamnations et dénonciations », et qu’elle s’efforce constamment de signer un accord de sécurité sous l’égide des États-Unis, les chiffres du rapport révèlent qu’octobre a également enregistré le plus grand nombre d’incursions terrestres (126), de points de contrôle temporaires (44) et de raids (36) cette année, en plus de 115 survols aériens et 14 bombardements d’artillerie.

Le nombre total de violations recensées par le centre depuis le début de l’année jusqu’au mois dernier s’élève à 2 427.

Quneitra arrive en tête des gouvernorats touchés avec 285 violations, suivie de Deraa (74), de la campagne de Damas (29) et de Damas (7).

Au cours des premiers jours de novembre, les forces d’occupation ont poursuivi leurs incursions, établissant des points de contrôle, arrêtant des civils et harcelant les agriculteurs, ce qui indique que les chiffres records enregistrés le mois dernier s’inscrivent dans une stratégie israélienne visant à consolider son contrôle sur le terrain dans le sud du pays.

Selon des sources locales, ces campagnes s’inscrivent dans un plan israélien visant à contraindre les habitants à quitter leurs foyers en rendant l’agriculture, le pâturage et l’accès à l’eau extrêmement dangereux – une forme de déplacement systématique mise en œuvre progressivement.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) avait mis en garde en octobre dernier contre les répercussions des opérations israéliennes sur les civils dans le sud de la Syrie.

Source : Médias