USA : reprise des vols après une panne du système de contrôle aérien. 50 m$ nécessaires pour le moderniser

Le nombre de vols retardés dans la journée avait dépassé les 10 000.

L’espace aérien a rouvert aux États-Unis vendredi soir après plusieurs heures d’une suspension de tous les décollages, une mesure rarissime qui a provoqué l’annulation de 6.000 vols desservant le monde entier et affecté des centaines de milliers de passagers.

Avant la reprise des décollages, le nombre de vols retardés dans la journée avait dépassé les 10 000, au départ, à destination et à l’intérieur du pays, selon les données de FlightAware.

La reprise du trafic ne signifie pas la fin de la pagaille dans les aéroports américains après cet événement qui a mis en lumière les besoins énormes d’investissement dans un secteur confronté à du matériel obsolète et des manques de main-d’œuvre, et a fait craindre un acte malveillant.

Les dernières interdictions nationales des décollages remontent à janvier 2023, à cause d’une panne informatique, et au 11 septembre 2001, lorsque les attentats à New York et Washington avaient paralysé le pays.

Il n’y a « pas de cyberattaque », ni « aucun lien » avec la panne majeure ayant touché jeudi Microsoft, a assuré le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, sans pour autant exclure à 100 % un sabotage.

Bloomberg et le New York Post ont cité des sources bien informées selon lesquelles une piste d’enquête se concentre sur la possibilité que la panne ait été causée par une nouvelle mise à jour logicielle du système de surveillance.

Le New York Times a noté que la panne s’est produite quelques jours seulement après que la Federal Aviation Administration a annoncé le déploiement à l’échelle nationale d’un outil basé sur l’intelligence artificielle pour aider les contrôleurs aériens à éviter les retards de vols.

Les autorités ont cloué tous les avions au sol par précaution, à la suite de problèmes de communication constatés à 15H36 (sur la côte est, soit 20H36 GMT) en raison de « vieux matériel », a expliqué le ministre des Transports, Sean Duffy.

Les communications et les radars fonctionnaient seulement de manière « intermittente » dans plusieurs centres de contrôle aérien, et les aiguilleurs du ciel ne pouvaient « pas (…) voir immédiatement où se trouvent les avions », a-t-il expliqué. Des atterrissages d’avions déjà dans les airs (plus de 3.500) ont pu être effectués en suivant les procédures prévues.

L’espace aérien a été rouvert à 01H15 GMT, mais « il nous faudra un certain temps pour retrouver notre pleine capacité », a-t-il annoncé alors que les compagnies doivent maintenant acheminer des centaines de milliers de passagers affectés, certains avions ayant été déroutés vers des aéroports non prévus.

Équipements obsolètes

Les problèmes de trafic aérien aux États-Unis ne sont pas nouveaux tant au niveau de l’infrastructure que du manque de main-d’œuvre, amplifiés par la pandémie de Covid-19.

Cet incident intervient au lendemain de la demande adressée par la Maison Blanche au Congrès d’une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars de financements pour moderniser le système de contrôle aérien aux États-Unis.

Vendredi soir, M. Duffy en a profité pour appeler le Congrès à fournir les besoins de rénovations du système, dont certains équipements datent des années 1960, et fonctionnent parfois avec des lignes en cuivre ou des disquettes.

« Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards », a-t-il ajouté : « Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n’aurez pas ces pannes. »

Deux pannes de communication avaient affecté au printemps 2025 les vols à Newark, l’un des trois grands aéroports desservant New York, du fait d’une coupure des télécommunications au centre de contrôle gérant les avions en approche et situé à Philadelphie, à 160 kilomètres plus au sud.

Et en septembre 2026, des centaines de vols ont été annulés sur la côte Est en raison de la rupture accidentelle d’une ligne de télécommunications.

Sources: AFP, médias