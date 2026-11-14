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    Le pape critique une science réservée aux « millionnaires en quête d’immortalité »

      Le progrès de la science ne doit pas être considéré comme « un privilège réservé aux millionnaires en quête d’immortalité », quand des « peuples entiers » vivent dans la misère, a déclaré vendredi le pape, au premier jour de sa visite à Chiclayo, dans le nord du Pérou, où il a été évêque.

      « Un progrès indifférent à la justice et à la dignité des travailleurs devient un mécanisme d’oppression et d’exclusion », a déclaré Léon XIV devant un auditoire d’étudiants, soulignant que le progrès scientifique ne devait pas devenir un privilège des plus riches.

      Source : AFP

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